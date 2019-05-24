台媒体人称美方关切民进党初选

台湾媒体人杨宪宏昨天（23日）称，美国方面关切民进党初选，对初选作业问得很仔细，包括初选民调是采互比或对比、为何纳入柯文哲，以及应否纳入手机。对明年可能的蓝绿白相争局面。杨宪宏说，“美国友人”关心的一大重点是“盼望民进党不要分裂”。

据台湾《中国时报》报道，美国在台协会（AIT）向来有对台搜集舆情的政治任务，去年九合一大选，国民党籍韩国瑜在高雄市取得空前胜利，出乎美国事前研判。AIT记取此教训，更强化与各政党的接触，蔡英文现任总统遭前阁揆赖清德挑战，党内初选规则乔不定，引发美国务院高度关切。

杨宪宏在接受台湾《中国时报》的访问时说，确有美国方面关切此事。他说，这位“美国友人”的身份及层级，不便透露，友人所提出的问题，“都是美国国务院想知道的答案”。

杨宪宏说，AIT友人每次拜访杨宪宏都是为了“要写报告”，AIT要写的报告非常多，询问重点包括民进党初选到底会如何，为何要用对比式民调，互比式才最没争议。

杨宪宏说，对方称“民进党规定是互比，现在变成对比”，美国友人觉得很奇怪，“因为美国都用互比，不用对比”。

美国方面解释，互比式民调结果较稳定，因为要对比谁，对比几位，都有不同说法，对比越多人，变数越多，更难以预测结果。

对于蔡阵营主张把柯文哲纳入对比民调，美国方面也质疑，若柯文哲后来不选，最后做出来的民调还算不算数。如果要做对比，应该对比一位“有一定程度的可信赖性”，输赢比较好判断，变数较少。

至于手机民调，对方说：“手机民调不准啊，为何要选择一个不准的东西？”对方以美国2016年总统大选为例，有很多机构做纳入手机，民调显示民主党的希拉蕊会赢，但结果并非如此，证明手机民调准确度并不可靠。

杨宪宏也说，AIT友人应该是请教许多民进党高层，“但没有得到答案才来问我”。

民进党主席卓荣泰昨天否认AIT曾到党部谈过初选，他也未曾接触AIT。AIT则表示不评论。报道称，除了民进党，AIT也向国民党高层请教明年总统大选情势。前新北市长朱立伦不讳言，美国友人曾来拜访他、聊选情。