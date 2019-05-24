赖清德：蔡英文把总统做好 就是最好的辅选

前行政院长赖清德今天（24日）说，在民主地区体制里，台湾总统蔡英文能把总统做好，就是最好的辅选。

据台湾中时电子报报道，赖清德在接受广播节目访问时说，去年九合一选举之前赖院长从没想过选2020总统的事。不过，民进党在该选举大败后，他才开始认真思考民进党大败后的台湾未来。

面对民进党中央对初选办法的一再变动，赖清德认为这就是“拖”，他坚持党内完成初选，才有办法让人民再度回想执政者过去的功与过，和挑战者的比较，挑出最好的人选。

主持人在节目上说，民进党至今选不出到底要蔡还是赖出马，就像是“一对夫妻要离婚，小孩子不知道要跟爸爸还是妈妈”，让支持者无所适从，问赖清德的出马是否代表蔡英文做不好。赖清德并不认同，并说民主政治都要经过初选推出最好的人选，“每个国家都有自己的政党，都有希望未未国家扛起责任。”他说，过去大家一起承担，希望未来能更好才想出来选。

赖清德说，3月8日蔡英文到台南，赖清德请蔡英文吃饭。蔡英文并未问他要不要选总统。他说，这两个月来，他认为自己是君子之争，没有攻击蔡英文，也希望他的支持者不要攻击对手，但很多流言说他没有诚信，让赖清德很无奈。

赖清德说，他希望蔡英文能坦然面对初选，台湾赢才是最重要的。至于两人是否会合作，赖清德说，民主地区体制，蔡英文能把总统做好，就是最好的辅选。