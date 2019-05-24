台军方高效能舰艇后续舰今天开工

台湾高效能舰艇后续舰三艘及快速布雷艇四艘两案，历经五个月由海军司令部与中科院完成建造细节研讨，细部设计工作与开工前整备，今天（24日）上午由总统蔡英文亲自主持开工典礼，与标得此案的龙德造船公司董事长黄守真共同启动两案首舰的板材切割，宣告建造工作正式开始。

据台湾《自由时报》报道，军方官员指出，高效能舰艇就是沱江级军舰的原型舰，后续舰第一批三艘要在今天举行开工典礼，相较于原型舰配备雄二及雄三反舰飞弹，新建的这3艘沱江级军舰因应防空作战需要，还加配了海剑二型防空飞弹，使得整体作战效能更为强大。

海军司令部上午指出，“高效能舰艇后续舰”即原沱江舰量产型，建造重点为放大原始儎台，增加吨位及整合中科院研发之新式设备，并参照沱江军舰测评结果，进行各方面的优化及精进，提升该舰于战场上的适应性及战力。“快速布雷艇”为海军在面对敌方两栖作战新式载具的重要反制利器，应用全新开发的自动化布雷系统以及导入新式的推进设备，经过整合后可有效进行快速及精准的布雷作业，达成作战上的战术用途。

龙德造船强调，将秉持实事求是原则，戮力进行各项设计与建造，期望能如期，如质达成各项规范要求，完成“高效能舰艇”及“快速布雷艇”造舰案，以不负台湾人民期望，并呼吁民众给予支持与鼓励。