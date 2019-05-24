《人民日报》发文：公平合作是唯一正确的选择

中国官媒《人民日报》今天（24日）刊登署名文章，内容指出，中美作为两个大国，合作是双方唯一正确的选择，并称在零和博弈的怪圈中走火入魔，美国不断陷入战略困境，其种种做法更是遭到包括美国在内的国际社会普遍指责。

这篇题为《公平合作是唯一正确的选择——零和博弈必将失败 》的文章也指出，中国的发展是为了让本国人民过上好日子，也让世界各国人民都过上好日子，而不是要与谁“零和博弈”。文章在最后提到，用零和博弈和冷战思维处理国际事务，其结果只能是自废武功、自毁长城，让美国陷入自己制造的“战略陷阱”。

全文如下：

一位西方历史学家曾经这样说，人们之所以陷入不可挽回的灾难，常常是因为自己的愚蠢。那些身体已进入21世纪，但脑袋还停留在冷战思维、零和博弈旧时代的美国政客，正在为这一论断提供新的例证。一段时间以来，他们轮番叫嚣“在太空竞争中打败中国”“中国窃取美国知识产权”等论调，还与史蒂夫·班农等过气政客一唱一和，编造“中国想成为全球霸主”的说辞，仿佛对美国来说“天就要塌下来了”。

当前，零和思维顽症在美国决策圈肆虐，一些人看到美国贸易有逆差就肆意对贸易伙伴加征关税；看到别国科技创新成果就污蔑别人是知识产权小偷；看到“一带一路”的“朋友圈”越来越大就打着“债务陷阱”幌子四处造谣；看到中国的国际影响力日益提升就满世界污蔑中伤中国。

这些人不惜动用外交、经济乃至军事资源，通过恐吓、制裁乃至战争手段，试图达到“喂饱自己、饿死别人”的丑陋目的。殊不知，这些鼠目寸光的行为，非但不能让美国“再次伟大”，只会让美国陷入严重自耗。美国布鲁金斯学会统计，从1982年到1984年，美国对日本汽车行业实施贸易制裁，美国汽车制造业减少6万个工作岗位，成为里根总统任内美国失业率最高时期。美国彼得森国际经济研究所的一份报告显示，在1945－1969年、1970－1989年、1990－2000年这三个时段，美国对外制裁的成功率分别是50%、31%和29%。也就是说，虽然美国对外制裁的次数在增多，但制裁的作用却在递减。有的美国学者甚至认为美国对外制裁的成功率仅有5%。

在零和博弈的怪圈中走火入魔，美国不断陷入战略困境，其种种做法更是遭到包括美国在内的国际社会普遍指责。美国战略与国际问题研究中心贸易专家威廉·赖因施指出，如今的国际贸易是国家间的双赢合作而非零和博弈，美国现行贸易政策更像是17、18世纪重商主义政策的延续，并不符合21世纪经济全球化现实。在美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯看来：美国政府一意孤行，采取“美国优先”的极端主义政策，蓄意破坏国际规则，很可能让美国“从二战后的世界领导者”变成“21世纪的无赖国家”。对于美国政府当前奉行的单边贸易政策，欧盟官员直言：“贸易政策不是零和游戏，不是输赢之争。欧盟相信，贸易能够而且应该是双赢。”

公平竞争、共赢合作，本该是国际社会的基本样貌。可悲的是，美国政客只想着“你输我赢”。身为美国白宫国家贸易委员会主任的纳瓦罗，怂恿美国人拒绝购买任何中国制造的商品，还用科幻甚至恐怖小说的笔调丑化中美关系。恰如《纽约客》的评论所一针见血指出的，“这种观点不仅是简单化的，更是错误和危险的”。

中美作为两个大国，合作是双方唯一正确的选择，这不仅有利于两国和两国人民，还将对世界和平与繁荣产生巨大作用，任何错误思维和战略误判，都有可能引发全球连锁反应。“中美贸易紧张已经影响了全球复苏，并正在给投资与增长带来风险。”经合组织秘书长安赫尔·古里亚的担忧值得关注。

历史上，曾有一些人醉心于霸权地位和垄断利益，把世界拖入热战、冷战，给整个人类社会带来深重灾难。正是由于经历过太多痛苦和磨难，人类倍加珍视合作共赢、谋求共同福祉、推进世界进步。当今世界，国与国之间相互联系、相互依存，越来越成为命运与共、休戚相关的共同体，不是部分人反对部分人，而是所有人需要所有人。

“万山不许一溪奔，拦得溪声日夜喧。到得前头山脚尽，堂堂溪水出前村。”中国的发展是为了让本国人民过上好日子，也让世界各国人民都过上好日子，而不是要与谁“零和博弈”。这一代表了历史正义和世界潮流的伟大进程，是谁都阻挡不住的。历史经验一再告诉人们，用零和博弈和冷战思维处理国际事务，其结果只能是自废武功、自毁长城，让美国陷入自己制造的“战略陷阱”。