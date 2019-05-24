台同性婚姻专法今施行 166对伴侣已登记

台湾同性婚姻专法今天（24日）正式施行。台湾内政部统计，截至上午10时，全台已经有166对同性伴侣涌入户政机关办理结婚登记，其中女性伴侣共116对，约占总数七成。

据台湾《自由时报》报道，全台首对完成登记的同性新人，是来自于台南市安南区，今天上午8时就已完成登记。

内政部资料显示，事前预约在本日登记结婚的同性伴侣共289对，截至上午10时已有166对伴侣办理登记，分别是男性50对及女性116对。若是按各县市分别统计，则以新北市38对最多，高雄市31对次之，台北市30对位居第三。