新沪理事会召开首次会议　两地签署五项谅解备忘录

新加坡—上海全面合作理事会今天（24日）在上海召开首次会议，新沪企业和机构在会议上签署五项谅解备忘录，为两地在国际仲裁、金融、生物医药、智慧城市、创新和初创企业等领域的合作奠定基础。

作为理事会新方主席的新加坡副总理兼财政部长王瑞杰，以及理事会中方主席、上海市长应勇出席会议，并共同见证上述谅解备忘录的签署，两人在会议前也举行约半小时会面。

会议今早在西郊宾馆举行。王瑞杰在会上致辞时说，理事会将增强上海在长三角一体化中的龙头地位，也加强新加坡的全球和亚洲科技、创新、企业的枢纽地位。

他指出，新加坡和上海有一个重要的共性——开放精神，这让两地都能吸收各种想法，不断壮大，从而站在发展与创新的前沿。

王瑞杰希望，在这种开放精神下，两地能通过理事会试验更多“第一”，并在现有的坚实商业合作基础上，“把新沪合作带到一个新的高度，把新中与时俱进的伙伴关系带到一个新的高度”。

应勇致辞时则表示，近年来上海与新加坡的交流合作日益密切，作为中国改革开放重要窗口的上海，与新加坡的互利互惠合作起步早、进展顺利，两地在金融、贸易、航运、科创和人文交流等领域，开展了广泛的务实合作，取得了丰硕的成果。

他说，理事会是沪新两地展开全方位合作的制度化平台，召开第一次会议标志着两地合作站在了新的历史起点。

这是上海第一次与外国成立全面合作制度化平台，也是新加坡和中国设立的第八个省市级双边合作理事会。通过这个平台，新沪将在“一带一路”建设、金融合作、科技创新、营商环境、城市治理和人文交流六个板块展开合作。

理事会新沪副主席分别是新加坡律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉，以及上海市副市长许昆林，两人今天也出席了会议。参加会议的新方代表还包括贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达、外交部兼贸工部高级政务次长陈有明医生，以及来自35家企业的50多名商界代表等。

（记者是《联合早报》上海特派员）