市委机关报刊登水氢发动机新闻 南阳工信局：报道不当

中共南阳市委机关报昨天（23日）刊发消息称，车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶，并说南阳市委书记张文深实地察看项目建设并“点赞”。南阳市工信局相关负责人今天表明，此事系记者报道信息不准确，目前已要求涉事的青年汽车集团集团负责人庞青年写情况说明。

据中国《新京报》报道，《南阳日报》在报道中称，水氢发动机在当地“正式下线”，“这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶。”报道称，5月22日上午，市委书记张文深到氢能源汽车项目现场办公时，为氢能源汽车项目取得的最新成果点赞。市委副书记、市长霍好胜参加现场办公。对此，有网友质疑该项目不符合能量守恒。

南阳市工信局相关负责人回复记者询问时说，目前该项目仍处于研发人员的验证阶段，并未正式生产，也未经过工信等相关部门的验收。报道用词不当，信息发布不准确导致误解。

目前，南阳工信局要求涉事青年汽车董事长庞青年写情况说明，同时要相关部门协调处理此事。该负责人称，“（当天）开会时庞青年简单把技术说明了一下，但大家对这个东西的理解不一样。现在我们要求写一篇东西，把技术的事儿说清楚、说明白。”

另据中国上游新闻报道，在水氢发动机在南阳下线之前，青年汽车集团董事局主席、总裁庞青年就对外高调宣布：生产出了全球首辆水氢燃料车，在不加油不充电只加水的状态下，续航里程超过500公里，轿车续航里程可达1000公里。

庞青年是在2017年8月做出这项宣布，并把多家媒体请到了浙江金华总部，称只要手里有瓶水，汽车就能跑。