被判死刑却“死里逃生” 中央扫黑除恶督导组提及“昆明恶霸”

中央扫黑除恶督导组今天（24日）向云南反馈督导情况时，特意点到“死里逃生”的“昆明恶霸”孙小果案件，要求办成铁案，并将适时回头看。

据“长安街知事”微信公众号报道，中国全国扫黑除恶专项斗争领导小组在本月22日至23日，召开会议，听取第11至第20督导组督导情况汇报。次日，也就是今天上午，第20督导组组长韩勇向云南省反馈督导情况。

在反馈会议现场，中央督导组还专门听取了孙小果案件情况汇报，要求云南省委组织精干力量，依法严惩、深挖彻查到位，把该案办成铁案，中央督导组将适时组织“回头看”。

公开资料显示，孙小果，昆明人，1994年10月，还在警校的他曾轮奸女青年。案发后，他的出生年份由1975年改为1977年，被法院判处三年有期徒刑，却被保外就医。

1997年11月，自称“昆明黑社会老大”的孙小果伙同他人对少女张某某进行殴打、侮辱，用竹筷和牙签刺张的乳房，致使张某某负重伤。这次，其罪行包括强奸多名女性，包括未成年人，还具有当众强奸的量刑情节。

除此以外，法院还查明孙小果故意伤害、强制猥亵侮辱妇女、寻衅滋事等一系列罪行，经过二审被宣判死刑。

事情发生后，其父母表示震惊、愤慨和谴责，坚决支持有关执法部门对儿子的处理：“我们仅是基层的执法者，会有多大的能耐去支持儿子违法犯罪！再说，王子犯罪，与庶民同罪，更何况我们的儿子不是王子。”

令人吃惊的是，罪行累累的孙小果竟然“死里逃生”，死刑变成了死缓，又经历了多次减刑。媒体报道，起码在2013年，孙小果就已经以“李林宸”之名在狱外活动，此后他还注册经营多家夜店，照片被堂而皇之地挂在夜店开设的公众号上。

直到今年4月，中央督导组进驻云南后，昆明通报称，打掉了孙小果、涂力军等一批有影响的涉黑涉恶犯罪团伙，查处了一批“保护伞”，成效良好。

有媒体称，孙小果有一项“联动锁紧式防盗窨井盖”发明专利，可能助其减刑。而向专利事务所送来相关材料的，正是孙小果的母亲。

昆明扫黑办已经表示，为回应舆论关切，省市有关部门已对孙小果所涉犯罪、相关判决及刑罚执行等问题正在开展调查和审查工作，将一查到底、绝不姑息，依纪依规依法严肃处理。