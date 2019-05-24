彭博社：特朗普在贸易战采用出口管制

美国总统特朗普在贸易战中集中火力对进口管道下手。有外电指出，他已经展开新策略，即出口管制，并称这比关税更厉害。

据彭博社今天（24日）报道，特朗普政府正试图通过限制向华为出售重要的美国零部件，来阻止中国获取关键技术。此外，美国正考虑将中国至少五家视频监控公司列入同一个黑名单。

几十年来，美国一直在通过出口管制制度限制国防技术流向“流氓政权”和战略竞争对手，上述最新举措只是扩大和加强该制度的部分行动。这个过程令企业担心，随着特朗普发起的贸易战演变成与中国在更大范围内的技术冲突，美国最终可能损害未来的自身经济。

美国政府自去年以来一直在与公司和行业组织闭门讨论如何更新及重新定义商务部出口管制清单上的产品，这一过程有望在未来几周内完成。

报道称，政府鹰派正推动制订宽泛的定义，以限制与人工智能、机器人和3D打印等技术相关的出口，他们表示这些技术是关乎竞争力的关键因素。新规定还可能限制公司聘请外国工程师和科学家在受影响地区工作的能力，因为他们了解到的知识被看作是敏感的“视同”出口。

这符合特朗普政府经济安全即国家安全的说法。到目前为止，美国政府用这个理由来证明对钢和铝加征关税是合理的，并威胁对欧盟和日本的汽车及零部件加征关税。不仅如此，美国政府还曾利用加强对中国在美投资的国家安全审查、金融制裁等经济手段，来实现诸如保护五角大楼供应链、孤立伊朗和委内瑞拉政府等其他政策目标。

尽管表示他可能会将华为纳入某种形式的美中贸易协议，特朗普周四还是将华为称为一家“非常危险”的公司。他的政府还作出了可能扩大贸易战火力覆盖范围的举动，提出对那些被认定本币被低估国家的输美产品也都加征关税。

相比关税，一些美国企业更害怕出口管制。通用电气、谷歌和微软等公司担心出口管制可能会阻止它们在利润丰厚的市场上竞争，同时降低美国的创新能力。

微软在向美国商务部提交的一份书面材料中警告称，许多技术的发展离不开研究领域的国际合作，拟议的限制措施可能会将美国排除在这种合作之外，一旦做错，新制度“可能会削弱美国利益”。

“人工智能是一个非常广泛的概念，”通用电气在其提交的材料中提醒道。如果将出口管制范围定义得太宽泛，就连医疗影像设备和会说话的泰迪熊等玩具都可能被包含在内。

在美国公司表达担忧的背后，是担心在政府鹰派占据上风的情况下，围绕更新出口管制名单的辩论可能被拖入两大经济体间的贸易战，打破以往讨论这个问题时的平衡局面。

美国国会去年通过了一部由白宫推动的法律，要求商务部更新出口管制制度以纳入“新兴”和“基础”技术。

围绕这些调整的讨论正在进行当中，政府可能会在夏季发布关于新兴技术的新规定，并在今年晚些时候定义何为“基础”技术。

关于应该如何实施全面出口限制的辩论，一直是负责促进出口的商务部与更加强硬的国防部之间的拉锯战。但据熟悉内部想法的知情人士表示，平衡的重心已经在转移，特朗普政府中呼吁严格管控的强硬派对这个过程的控制力在增强。

美国商务部发言人对出口管制评估的具体问题不予置评，但指出正与美国企业、学术界和其他机构合作。