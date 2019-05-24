香港特首强烈反对德国对两名弃保潜逃人士提供庇护

（早报讯）香港特区行政长官林郑月娥今天（24日）与德国驻港署理总领事达维德·施密特（David Schmidt）会面，对据报两名香港居民就严重控罪候审期间弃保逃离香港后获德国提供庇护一事，向对方表示强烈反对及深切遗憾。

据中通社报道，本次与施密特的会面是由林郑月娥提出，于24日下午在行政长官办公室进行。行政长官办公室主任陈国基也出席会面。

林郑月娥强调，香港的法治精神、执法机关的严谨执法及独立的司法制度，一向得到国际社会的高度评价和认同。其中，独立的司法权，包括终审权，受《基本法》保障；相关《基本法》条文也订明法官可从其他普通法适用地区聘用。

她说，香港的终审法院正由14位来自英国、澳洲及加拿大的海外著名法官担任非常任法官，足证香港的法治精神和司法独立。她指自香港特别行政区成立超过20年以来，上述司法制度得以全面落实并备受尊重。举例来说，根据世界经济论坛的《全球竞争力报告》，香港的司法独立在亚洲排行第一。

林郑月娥说，香港任何被控触犯法例的人士均会获公开及公平的审讯。她对两名弃保潜逃的人士据报获德国提供庇护一事表示深切遗憾及强烈反对，指该做法会使香港法治和司法独立的国际声誉受到不合理的损害。

林郑月娥质疑德国有关当局的决定是否建基于事实。她指出，该两名弃保潜逃的人士就2016年2月发生的旺角暴乱事件被控以包括暴动和袭警在内的严重控罪。该暴乱事件涉及掷砖块和木卡板、烧车、袭警、围攻警车、伤人及破坏公物等罪行，该等暴力行为严重影响公众秩序及安全，并导致超过80位警务人员受伤和引起众多香港市民不安。她指德国长期有外交人员驻港，德国当局理应充分考虑上述可从公开记录轻易获取的资料，来判断事实和处理要求庇护申请，但现在看来当局未有对事实进行基本评估，对此表示失望。

她要求施密特向德国有关当局转达她所表达的深切遗憾及强烈反对。