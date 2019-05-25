中芯国际主动申请在纽交所退市 董事会已批准

中芯国际24日宣布，已于美国东部时间2019年5月24日通知纽约证券交易所，中芯国际将根据修订后的1934年《美国证券交易法》，申请将公司的美国存托股（ADS）从纽约证券交易所自愿退市，并注销这些ADS和相关普通股的注册。

据新浪科技报道，目前，中芯国际董事会已批准该计划。中芯国际表示，此次主动申请从纽约证券交易所退市有多种原因，其中包括：与全球交易量相比，中芯国际ADS交易量相对有限；以及维持ADS在纽约证券交易所上市将带来较重的行政负担和较高的成本等。

为此，中芯国际计划在2019年6月3日或左右向美国证券交易委员会（SEC）提交Form 25文件，将其ADS从纽约证券交易所退市，预计十天后可生效，即最后一个交易日将是2019年6月13日左右。此后，中芯国际ADS将从纽约证券交易所退市。

一旦退市生效，且中芯国际符合注销注册条件，中芯国际计划在2019年6月14日或前后向SEC提交Form 15F文件，以根据《美国证券交易法》撤销其ADS和相关普通股的注册。

据官网介绍，中芯国际是“世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最全面、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务”。