庞青年回应“水制氢汽车”：会继续推进 科技要敢想敢干

“车辆只需加水即可行驶”，《南阳日报》一篇报道将青年汽车集团和它的“水氢汽车”推上风口浪尖。青年汽车集团董事长庞青年对此争议回应称，项目会继续推进，科技要敢想敢干。

据澎湃新闻报道，庞青年昨晚(24日)受访称，会继续推进“水制氢汽车”项目，“试验产品都可以开了，能不继续推进吗？”庞青年认为，此项技术是成熟的，“科技是干出来的，不是天上掉下来的”。

庞青年称，位于南阳二机石油装备集团有限公司内的南阳洛特斯新能源汽车有限公司目前只是个试验中心，主要用于搞研发，还没有拿到国家相关部门的生产手续和公告，等（手续）齐全就会继续推进，包括推进南阳金华青年汽车氢能源整车项目。

南阳高新区官网资料介绍，2018年12月28日，南阳高新区·金华青年汽车氢能源整车项目签约，该项目建成后可实现产值300亿元。

澎湃新闻昨天下午实地探访时看到，位于南阳高新区的南阳金华青年汽车氢能源整车项目所处位置还是田地。附近村民说，去年底就听说要建个烧氢气的新能源汽车厂，“说是建在对面，还提到征地，后来没音了。”南阳高新区虎庙村委会相关负责人说，土地手续还没有走好。

庞青年还称，这两三年，青年汽车集团累计卖出去的氢能源公交车和物流车有六百台左右，“应该我们（是）全世界卖得最多了”。

对于外界争议，庞青年称，这是正常的，“我们小的时候，看到铁树开花，电灯亮了，觉得不可思议。原来是牛耕田，后来说拖拉机耕田，我们最开始也不信的。如果那样去想，就没有发明家了。”

说到这里，他用手指猛敲桌面说，“你想都不敢想，干都不敢干，怎么会有科技呢？科技是干出来的，不是天上掉下来的。”

南阳高新区官网资料显示，青年汽车的南阳项目首期投资83.16亿元。对于为何选择南阳，庞青年表示，项目选在哪里，要根据实际情况，选在南阳，是因为认为当地投资环境好。

至于为何此前与济南、连云港、六盘水等多地政府有项目合作，实际推进情况却不佳甚至“烂尾”，他回应称，“之前也有之前的这种情况，但也有不同情况”。