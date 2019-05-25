韩国瑜爆称高官成立“打韩小组”

高雄巿长韩国瑜昨天(24日)在议会答复议员质询时，爆料有“退休的前高巿府高官”在遥控高市府文化局，还有“中央高级长官”召集成立“打韩小组”，每星期到高雄旗山开会一次，就是要打趴韩团队、让韩出洋相。高雄市文化局前局长尹立则在面簿回批韩“胡说八道、信口开河”。

据台湾《联合报》报道，国民党籍议员邱于轩昨天质疑，文化局某些例行活动取得主办权的多为特定对象，文化局网路小编还拿观光局的金银河灯会作文章。

韩国瑜回答时直言“文化局的问题很严重”，上任以来接到很多告诫、讯息，提及“退休前高雄巿府高官”还在遥控文化局，用文化局的资源、人员，继续做政治上的设计；他进一步说，还有“中央高级长官”每星期来高雄一次，成立“打韩小组”，退休高官结合某些议员，在议会要让新团队脸挂不住，要把新团队整个打趴在地上。

至于哪几位召开“打韩小组”，市府参与的官员是哪几位？韩国瑜说，他也清楚，但他之前不动，因相信这些公务员的素质都是存在的，希望不要再搞政治，就为文化局设立的目标好好去做。韩国瑜不愿点名退休高官是谁，只说，整个高雄市，只要稍微有点了解的，大概都可猜出来。

尹立随即在面簿贴文回批，以前他是文化局长，局里人员当然听他指挥，他已离开半年多，现在市府的领导统御自己不用检讨？尹强调，他从来没有到旗山开过任何会议，韩的说法对事务官非常不尊重与不信任。