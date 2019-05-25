联想CFO道歉：表述不准，联想未来仍以中国智造为根基

5月24日晚，联想集团执行副总裁兼首席财务官（CFO）黄伟明对自己的不当言论发布致歉声明。黄伟明在声明中称，他在接受美国CNBC有线电视新闻台采访时表述不准确，造成媒体和公众的误读，对此进行了道歉和澄清。

据澎湃新闻报道，黄伟明在联想集团第四财季及2018/2019财年业绩发布会后，接受了CNBC采访。在被问及当前美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时，黄伟明称，联想已经做好了充分准备，绝对有能力将一些生产从受影响的国家转移到不受关税影响的国家，联想在世界各地都设有制造基地。

黄伟明在声明强调，“即便个别地区政策可能会对我们造成影响，我们仍然能够以中国智造作为根基，通过布局全球的产业链，应对可能出现的问题。”

据介绍，作为一家业务遍及全球180个国家和地区的公司，联想在全球范围内建立了一个成熟自主、持续创新的供应链体系。

目前，联想在亚洲、欧洲、北美及南美洲共拥有36个生产制造厂，其中有11个是联想自有的生产制造基地。

5月23日，联想集团在澳门的全球供应商大会上宣布，将投资超20亿元人民币在深圳建设全新的智能制造基地，计划2-3年内完成。

黄伟明也表示，未来，联想还将在中国智能制造方面不断加大投资，力争为中国乃至世界的智能制造升级转型作出更大贡献。

以下是声明原文：

5月23日，在联想2018/19财年四季度及全年业绩发布会后，我接受了美国CNBC有线电视新闻台采访。在回复记者提出当前中美贸易冲突中美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时，由于我的相关表述不准确，造成媒体和公众的误读，对此我表示道歉并澄清如下：

作为一家业务遍及全球180个国家和地区的公司，联想在全球范围内建立了一个成熟自主、持续创新的供应链体系。

目前，我们在亚洲、欧洲、北美及南美洲共拥有36个生产制造厂，其中有11个是联想自有的生产制造基地。

即便个别地区政策可能会对我们造成影响，我们仍然能够以中国智造作为根基，通过布局全球的产业链，应对可能出现的问题。

正如我们今天在澳门的联想全球供应商大会上宣布的，我们将投资超20亿人民币在深圳建设全新的智能制造基地，计划2到3年内完成。未来，联想还将在中国智能制造方面不断加大投资，力争为中国乃至世界的智能制造升级转型作出更大贡献。

黄伟明（Wong Wai Ming）

联想集团

2019年5月24日