南阳花8000万元采购72辆氢能公交 公司负责人系庞青年儿媳

庞青年“水氢燃料车”事件新进展，大陆媒体发现河南省南阳市政府于今年3月向南阳洛特斯新能源汽车有限公司（以下简称南阳洛特斯公司）购买了72辆氢能公交车，总价8000万元。

据澎湃新闻独家报道，南阳洛特斯公司是南阳市政府和浙江金华青年汽车集团共同投资80亿元合资组建的客车生产企业。而该公司的法人代表何雅琪正是研制出“水氢发动机”的青年汽车集团董事长庞青年的儿媳妇。

5月23日，《南阳日报》报道称，水氢发动机在河南南阳市正式下线，这意味着，车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶。5月22日上午，南阳市委书记张文深到氢能源汽车项目现场办公时，为氢能源汽车项目取得的最新成果点赞。

该报道一经曝光，就引爆了互联网舆论，争议的焦点是该技术是否可行。

实际上，早在2017年8月，青年汽车集团就在公司总部发布了“全球首辆水氢燃料汽车”。

公司负责人庞青年当时宣称，“水氢燃料车的最大秘密，是一种特殊催化剂，在这种特殊催化剂的作用下才能将水转换成氢气。最终实现水氢燃料车不加油，不充电，只加水，续航里程就能超过500公里，轿车可达1000公里的惊人表现。”

彼时该技术尚未正式落地河南南阳。

2018年12月28日，南阳高新区·金华青年汽车氢能源整车项目正式签约。南阳市委书记张文深在致辞中说，加快氢能源汽车产业园建设，是南阳市委、市政府在高质量发展道路上抢抓机遇的关键举措。

南阳高新区党工委书记、管委会主任郭斌在签约仪式上表示，将让氢能源产业园早见雏形，真正使高新区乃至南阳市整个汽车产业的发展，迈上新征程，推上新高度，形成大产业，并期待青年汽车集团有更多的关联产业项目向南阳转移和集聚，早日实现将南阳打造成氢能源产业生产基地的愿景。

南阳市非常重视氢能源汽车产业的发展，在2019年南阳市政协的“年度提案参考题目”就包括“关于推进氢能源汽车产业园、乐凯华光‘一区两园’项目建设的建议”。