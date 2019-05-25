亲韩人士：首场总统初选造势活动6月1日台北举行 韩国瑜或出席

高雄市长韩国瑜对2020表态“Yes I Do”后，亲韩人士昨透露，在全台基层串联下，韩首场总统初选造势“决战2020．赢回台湾”，确定将号召10万人，于6月1日总统府前凯道举行，目前韩本人已允诺出席。该人士说，这不仅是要替蓝营打造大团结的起手式，更是翻转台湾的起点。

据中时电子报报道，韩国瑜松口愿角逐2020后，近期就传出中部韩粉准备在6月22日在台中举办挺韩大会；在此之前，因韩流快速扩张，首场韩国瑜初选大造势已敲定6月1日登场，且定名为“决战2020．赢回台湾”。

首场造势预计号召10万人

亲韩人士指出，2020这一仗国民党若没能打好，台湾必将继续向下沉沦，无论是两岸、经济、产业、教育等各方面问题，都将在民进党政府意识形态下走入更难解的僵局。

“看到韩流受到狙击，我们在基层的确看到人民有很深的无奈，所以这场大造势其实是来自草根的发动！”亲韩人士说，当韩国瑜表态选总统后，对他的攻击从此暴增，就连在议会质询时，韩对高雄市政明明有完整论述，结果却被刻意扭曲，“一个翻白眼，就把韩国瑜对于国家、经济的主张全部抹煞，这难道是民众想看到的吗？”

因此，在韩粉、企业界、地方社团、宗教界等团体的串联下，决定赶在6月1日替韩国瑜举办首场造势大会。该人士说，发起造势的主要力量就是来自庶民，跟政党没有直接关系；“韩流代表的庶民力量有多大，相信在这一天就会展现在台湾人面前。”

据了解，“决战2020．赢回台湾”造势大会，目前规划韩将在庶民代表陪伴下，由150位旗手开道进场，包括蓝营立委、市议员、企业界代表也都将到场，在不刻意进行政党动员的情况下，预估将涌入10万人到场。

当韩后盾再现庶民的力量

亲韩人士透露，从去年1124赢得高雄市长选举后，韩国瑜一路走来，确实深深体悟到高雄面临的困境，若没有更大的资源与能量确实很难全面提升；因此，即便近期他受到极大压力，但为避免台湾继续重北轻南，韩已做好准备要奋战到底。

“台湾不能再向下沉沦！”该人士强调，韩国瑜能不能带领国民党赢得2020，已让蓝营基层陷入集体焦虑，为终止蔡政府继续荒唐执政，6月1日不仅是韩国瑜首场总统初选造势，更将是翻转台湾命运的起点。



