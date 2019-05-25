联合国授予两名中国军人和平勋章

联合国24日举行授勋仪式，将联合国“和平勋章”授予中国军人张琦曼和端木栋林，以表彰他们为联合国维和事业做出的贡献。

据新华网报道，张琦曼和端木栋林都在联合国艰苦的维和任务区工作过。当天，他们与来自另外18个国家的28名联合国维和部同事一道，接受了联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦授予的勋章。

拉克鲁瓦在授勋仪式后对媒体说：“维和是一项非常艰巨的工作，我们对维和军警所做的一切表示感谢。我们的中国同事非常优秀。作为安理会常任理事国，中国在提高维和影响力和绩效方面发挥着极其重要的作用。”

张琦曼对媒体表示，积极参与维和行动是当今时代赋予中国军人的一项新的历史使命和任务。祖国的强大和中国负责任的大国担当，使自己更有底气和信心在维和事业第一线贡献力量。

据联合国统计，中国目前共有约2500名军人和警察，在包括联合国南苏丹特派团、联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国马里多层面综合稳定特派团等8个任务区执行维和任务，其中包括70名女性。

当天早些时候，联合国在纽约总部举行仪式，缅怀历年来为维和事业献出生命的军人、警察和文职人员。每年的5月29日为“联合国维和人员国际日”，今年的纪念活动提前举行。