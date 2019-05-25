华为事件是否还有后招？ 盘点中国对科技金属影响力

中国对世界稀土市场的控制再次受到关注，人们猜测随着贸易战的升级，作为稀土主要生产国的中国可能会掐断稀土供应。但如果中美之间关系恶化，稀土不是唯一值得关注的战略性矿产。

据彭博社报道，考虑到特朗普对中国主要电信设备商华为发起的闪电战，且未来可能还有更多中国科技企业成为攻击目标，外界担心北京方面可能以关键性大宗商品作为报复工具，多类行业将受到牵连。在本周中国国家主席习近平视察一家稀土公司后，稀土吸引了市场最多关注。事实上，中国以前曾经有过把稀土作为政治武器的先例，尤其是在2010年与日本发生领海争端后。

中美之间因贸易问题而爆发“冷战”的可能性将一些新兴领域推入了聚光灯下，中国在这些市场预先确保了供应链安全。其中包括用于电动汽车和大容量存储的电池，这些电池依赖于钴，锂和一系列其他材料，这些材料过去应用并不广泛，但如今其重要性正在日益凸显。

通常中国被视为大宗商品的主要消费国，但下列几个行业领域中，中国在供应方面相对美国有一定影响力或者说存在较大优势。

新能源

中国已经大幅领先，不仅是电动汽车的生产环节，而且还体现在电动汽车电池的制造方面。据Darton Commodities Ltd.称，在钴化学品领域，中国去年产量占全球的80%左右。此外，通过在刚果（金）的生产设施，中国也成为钴原材料开采的主要国家，约占世界供应量的70％。

特斯拉公司供应链前高级主管，现任Benchmark Mineral Intelligence首席顾问的Vivas Kumar表示，“美国依靠非国内资源来获得影响国家未来发展的金属，这种策略使美国面临广泛风险敞口。”根据Benchmark的数据，全球电池制造业产能67%来自中国，美国占比仅为9％。

美国可能“面临与之前遇到的依赖外国石油相同的问题。这超出了电动汽车和电池的范围，它已经是美国国家安全问题了”，Kumar通过电子邮件说。

这可能给生产商提供了更多动力，以寻求扩大美国在电池金属方面的影响力。“人们已经认识到需要多元化供应来源，而且我们自己国内就有机会，”Global Energy Metals Corp的首席执行官Mitchell Smith表示。该公司主要从事美国钴项目开发。

稀土

本周，当中国官方媒体报道国家主席习近平在江西一家稀土厂视察后，稀土行业顿时大幅震荡。人们猜测中国准备利用自己在稀土供应方面的主导权来应对贸易战。美国80％的稀土依赖从中国进口。稀土最终应用于风力涡轮机和电动汽车，以及智能手机和军事设备。

可以说稀土比一些其他矿物更接近贸易战前线。北京方面已对美国唯一的稀土生产商加征关税，但特朗普政府开出的对华潜在关税清单中却没有对中国稀土企业下手。

（其他）关键矿物

一些美国议员甚至在最近贸易紧张局势加剧前就已经对矿业安全给予了更大关注。2017年末，特朗普下令深入研究美国如何解决对海外供应的依赖。阿拉斯加州参议员Lisa Murkowski正在推出一项美国矿产安全法案，旨在通过加快颁发许可证，批准更多研究和支持回收来鼓励国内生产。

美国政府去年将关键矿物清单上的产品种类扩大到35个，其中包括钴，锂和稀土。其中有几项中国是重要供应国：例如用于半导体的砷，;铟（液晶屏）;锑（电池）;钪（燃料电池）;铋（医学和原子研究）。