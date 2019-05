2019年适逢台湾关系法40周年,在1979年设立的“北美事务协调委员会”功能为为美国在台协会( AIT ) 的对等机构。

据台湾外交部25日宣布,北美事务协调委员会将更名为台湾美国事务委员会,台湾外交部长吴钊燮也在台湾外交部推特上开心地表示,“真的好爱这个名字!”。

ETToday新闻云报道,台湾外交部25日表示,为明确反映台湾处理对美国事务代表机构的工作内涵,台湾外交部经与美方充分协调沟通,决定将“北美事务协调委员会”(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名为台湾美国事务委员会(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA)。

台湾外交部指出,“北美事务协调委员会”此一名称在当年有其特殊的时空背景,而经过台美双方不断协调及共同努力,终于就新名称取得共识,也象征台美关系紧密,互信良好,意义非凡。吴钊燮也在台湾外交部推特上庆祝,“这是个变革的时代,真的很喜欢这个名字!”