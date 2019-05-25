美国拟限制中国公民赴美学习 耶鲁大学：国际学生受欢迎

近日，美国国会议员提出法案，拟限制部分中国公民赴美学习或进行学术交流，引发国际学生和学者不安。

据《新京报》报道，针对此事，当地时间5月23日，耶鲁大学校长苏必德（Peter Salovey）通过学校官网发布声明称，我们坚持欢迎来自世界各地有才干的同事，并提示，遇到签证或其他任何问题的国际学生和学者，可联系耶鲁的国际学生和学者办公室。

在这篇《耶鲁大学对国际学生和学者的坚定承诺》一文中，苏必德表示，国际学生对于我们的大学社区至关重要，通过招收和引入才华横溢和前途无量的学生和学者到我们的校园，推动了耶鲁致力于“为今天也为后代改善世界”的使命。

据新华社此前报道，美国部分国会议员提出一份法案，拟限制部分中国公民赴美学习或进行学术交流。这份法案称，对于所有申请赴美学习或进行学术交流的中国公民，若其研究学科在美国“商业管制清单”中，签证官应将其材料寄回华盛顿进行额外审查。

针对美国近日加剧的学术交流审查机制，苏必德表示，我们坚持欢迎来自世界各地有才干的同事，这丝毫无损于我们对学术诚信的追求。耶鲁采取严格的各项法律和监管要求，用于保护研究团队和学者免于遭受知识产权盗窃。此外，苏必德也正与美国大学协会（AAU）的其他大学校长一同，敦促相关联邦机构阐明其对国际学术交流的担忧。

苏必德指出，美国大学协会已经鼓励相关机构运用现有的措施，如出口管制，并声明在基础研究领域的公开学术交流原则。他在文中提到，将继续为获得政府政策进行呼吁，以支持在美国工作和学习的国际学生和学者。“开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。”

据介绍，目前共有来自美国以外的123个国家和地区的2800余名学生在耶鲁学习，还有近2700名国际学者在耶鲁进行研究和教学工作。