不理赖清德新方案 蔡英文阵营重申“手机民调、三方对比”主张不变

民进党22日针对蔡赖对决召开中执会，经过两个多小时会议仍旧没有共识，党主席卓荣泰宣布29日再召开中执会继续协调。前行政院长赖清德则在会后受访时抛出新策略，喊出只要台湾总统蔡英文赢了高雄市长韩国瑜，自己就退选，不过却被围剿批评是突袭中执会，蔡英文阵营也不领情，重申“手机民调、三方对比”主张不变。

据ETToday 新闻云报道，22日中执会下午三点开始讨论台湾总统初选事宜，并于约五点宣布休息、七点再召开会议并宣布散会，赖清德则在中执会休息时突然现身。赖清德会后表示，他这次前来党部是为了提出新策略，“第一个情况，如果小英总统赢韩国瑜，我无条件支持她竞选连任；第二个状况，如果我没有赢韩国瑜，我也全力支持蔡英文连任；第三个情况，如果我赢韩国瑜市长，韩国瑜又赢小英总统，我请小英总统还有党提名我出马竞选台湾总统”。

赖清德现身党部提新方案却被批评是突袭中执会，赖清德强调，自己绝对不是偷袭，蔡阵营在中执会提的案子也没先让他知道，他是一番苦心，希望能让僵持不下的时候有一个新方案出来，看可不可以解决问题，他的方案并没有修改原本的选举办法。

对于赖清德抛出新方案，蔡阵营却似乎不领情，蔡英文发言人阮昭雄25日受访时表示，“我们主张很一贯，希望把手机纳入民调，还有三方对比，主张没有改变”。

是否预期能在星期三的中执会上通过，阮昭雄说，民进党是民主政党，期待透过民主机制完成这次时程推动，蔡英文所主张的是透过民主机制能够把台湾及民进党的民主精神展现出来，她呼吁大家一加一大于二，未来要团结才能赢得大选。