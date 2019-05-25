“明天系”包商银行被官方接管 20年来中国首家被接管商业银行

“明天系”实际控制人肖建华从香港被带返大陆两年多后，旗下核心金融机构之一的包商银行昨天被官方接管，是中国20年来第一家被宣布监管接管的商业银行。大陆媒体称，当局可能参考接管安邦保险的模式，处理包商银行。

据港媒《星岛日报》报道，中国人民银行和银行保险监督管理委员会25日宣布，鉴于包商银行出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户合法权益，依照《中国人民银行法》等有关规定，决定自5月24日起对包商银行实行接管，接管期限一年。接管组由中国人民银行、中国银保监会同有关方面组建，并委托中国建设银行托管业务。接管后，包商银行正常经营，客户业务照常办理。

包商银行前身为内蒙古包头市商业银行股份有限公司，2007年更名为包商银行。“明天系”持有包商银行百分之36.89%的股权。大陆媒体界面新闻昨天引述银行内部人士称，“行里正在开会”，当被追问忽然被接管的原因，该人士说“可参考安邦”。

2018年2月，原安邦保险董事长吴小晖因诈骗等罪被起诉后，中国政府宣布接管安邦集团。同年5月，吴小晖在上海被判监18年。

“明天系”控制或参股的金融公司多达数十家，涉足银行、保险、证券等。肖建华两年前在香港被带返大陆调查，至今销声匿迹。分析认为，包商银行被接管或预示案件调查工作取得较大进展。