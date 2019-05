崔天凯：贸易谈判充满不确定 多因美频繁改变立场

中国驻美大使崔天凯当地时间24日接受彭博电视台采访时表示,中美贸易谈判之所以出现不确定性,很大程度上是因为美方频繁改变立场。中方立场一贯,美方却常出尔反尔。

据彭博电视报道,崔天凯在采访中就华为事件、中美贸易谈判等课题阐述了中方立场。

中方将采取一切必要措施维护中国企业合法权益

早前美国总统特朗普曾表示华为可称为贸易谈判的一部分,而崔天凯在被主持人问到华为事件是否会因此出现转机时,表示美国政府动用国家力量打压民营公司,“不知这些人利用国家安全为借口想达到什么目的”,直言华为的遭遇实在不同寻常。

崔天凯质疑:“他们(打压华为)能否阻碍科技进步,剥夺人民从中受益的权利吗?我不这么认为。他们是否真的考虑到美国人民的利益?我也不这么认为。”

当主持人提问指出有观点认为华为不算是民营企业,而是与中国军方有部分关联时,崔天凯回应称“这纯属无端猜测,没有人拿出过任何证据。”崔天凯表示华为员工拥有公司股权,指华为是一家“真正的民营企业”。

“但如果我们能一起合作,让事情朝着正确的方向发展时,那么情况就会变好。”

崔天凯在采访中也指出,中方将采取一切必要措施维护中国企业、人民和国家的合法权益。当他被追问中方什么时候会采取行动时,崔天凯警告,如果事态朝着不好的方向发展,“我们很快就会看到(中方)反制。”

指美国在贸易谈判中常出尔反尔

至于贸易谈判,崔天凯认为应该建立在互相尊重,平等互利的基础上,认为“应该是一个平衡的进程。”

他表示,中国依然相信平等的对话与沟通是中美谈判唯一的出路,并且也致力于这么做。崔天凯指出,中方依然愿意与当前的美国政府和特朗普谈判,并指出过去数年来“已经和特朗普取得了良好的进展。”

他认为中美贸易谈判之所以出现不确定性,很大程度上是因为美方频繁改变立场。崔天凯强调“我们(中方)立场始终一致,美方却经常出尔反尔。”

主持人进而追问有说法指中方对协议文本做出大幅更改,导致谈判最后停摆,对此中方有何回应。崔天凯表示,双方当时仍在商讨协议内容,并没有确定内容,因此自然存在许多讨论空间。他进而表示,去年5月中美一度达成协议,还发表共同声明,“但美国隔夜间就改变态度”。

崔天凯也表示,中国企业对在美国投资充满热情,但却受到越来越多限制,面临许多壁垒。他说:“我也不知道为什么。”

而当主持人问到中国是否认为能够打赢科技战和贸易战时,崔天凯首先反指中美应该在科技上展开合作,并强调“贸易战”并不是一个合适,表示“贸易是互惠的,而战争是相毁灭的,怎么能将两个词汇放在一起呢?”

“习特会”依然有可能

崔天凯也透露,相信中美双方的贸易谈判团队正在努力的完成谈判,并指出两国领导人都一直为团队提出“战略性的指引”。崔天凯也表示至今为止虽然没有任何关于习近平与特朗普会面的讨论,但可能性“一直都存在”(but the possibility is always open)。

在长达8分钟的访问结束时,崔天凯总结,中方希望能与美国在基于协作、合作与稳定的条件上建立起良好的关系,并指出两国之间虽然存在分歧,但应该在互相尊重的前提下调解。他强调,中国在过去数十年内取得了巨大的进步,这主要是因为中国人民的勤奋努力,同时也是因为与包括美国在内的其他国家的合作。他说:“我们不相信中国能在孤立中繁荣发展,我们愿保持开放,与其他国家合作,希望其他国家不要关上与中国合作的大门”