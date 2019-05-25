苹果大中华区董事总经理：中国的开发者越来越年轻

“中国的开发者正在越来越年轻。”苹果大中华区董事总经理葛越向澎湃新闻记者这样表示。

据澎湃新闻报道，2019年，中国共27位开发者获得了苹果WWDC开发者大会奖学金，数量达到有史以来最高，而其中9名均来自上海商学院。5月24日下午，苹果大中华区董事总经理葛越来到上海商学院iOS Club，与这里的获奖学生进行交流。

上海商学院的9名获奖学生中，5名是女生，4名来自广告、经济等非计算机专业。获奖学生的最大年龄22岁，最小年龄18岁。

葛越介绍，2018年，这一比赛不光吸引了高校学生参加，连中小学生都来参加，这说明在中国学习编程的人越来越年轻化了。

葛越还认为，苹果对教育的重视也是造成这一趋势的原因之一。

2017年3月，苹果推出Swift Playgrounds中文版。让更多人能够更容易地学习苹果的编程语言。现在中国大陆已有200家学校使用Swift教学，超过60个高等教育机构提供iOS开发课程。2019年，苹果在中国推出了Swift语言认证，来更好地普及iOS编程，计划今年会在10个城市设立20个考试中心。苹果还通过开发者学院、“人人能编程”课程、企业家培训营等方式向开发者提供各种工具。

“我们一直都认为学习编程其实门槛并没有那么高，其实就像学一门外语一样的感觉。”葛越表示，“就像你今天看到的，很多获奖的同学并不是计算机专业。这些经验对小朋友来说，也会有各个方面的启发，可学到的解决问题的方法，让他们受益匪浅。”

2019年的苹果环球开发者大会WWDC将于6月3日召开。大会上，苹果工程师们会现场进行答疑和讲解，开发者也可以到此与全球同行进行交流。苹果在中国有220万开发者，这个数字还在不断增加。