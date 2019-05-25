趁人造肉概念正火 香港公司欲在大陆卖植物猪肉

比尔盖茨参投的美国人造肉公司Beyond Meat挂牌首日股价暴涨163%的辉煌战绩，鼓动了这个小众市场上参与者的斗志。

据界面新闻引述外媒报道，总部位于香港的Right Treat公司创始人杨大伟（David Yeung）表示，他用豌豆、大豆和蘑菇蛋白开发出的植物猪肉产品——新猪肉（Omnipork），为亚洲厨师提供了一种更环保的猪肉替代品，并计划在中国内地推出该产品。

目前，市场上的人造肉主要分为两类，一类是利用植物蛋白制成，能模拟肉的外观和口味的“植物肉”，Beyond Meat和Omnipork都属于这一类；另一类，则是提取真正的“动物干细胞”，然后培养出的“试管肉”，这类的代表是Memphis Meats。

实际上，Right Treat在去年研发推出了Omnipork，到今年6月，Omnipork已经被引入了餐饮市场——它被纳入了香港康得思酒店米其林一星粤菜食府“明阁”、香港JW万豪酒店“万豪中菜厅”等餐厅的采购列表。按照计划，今年第三季度，零售版的Omnipork也将上市。

关于Omnipork进入中国内地的具体时间，杨大伟称目前正在寻求相关监管机构的批准，预计今年底前有望在内地销售。

基于人类寻求可持续蛋白质来源和肉类替品需求的日益增长，人造肉变得炙手可热。实际上，在Beyond Meat上市之前，市场数据就已经显示了人造肉可期的未来。来自欧睿的数据显示，全球人造肉市场在2017年和2018年分别增长了18%和22%。2016至2017年，全球素食主义者增加量的前十国家数据显示，东南亚、欧洲是最主要的增长区域。

中国市场上，自非洲猪瘟疫情爆发以来，能繁母猪存栏量、生猪存栏量加速下行。2019年3月产能加速淘汰，能繁母猪存栏连续4个月低于3000万头，同比减少21.0%；生猪存栏量同比减少18.8%。预计2019年5月份猪肉消费需求转暖后，猪价开启加速上行，至四季度达到较高位置。而中国肉类消费结构中，猪肉占比超过60%，对猪肉依赖性较强。2018年中国内地的猪肉消费量约为5540万吨，如果猪肉供给量减少20%，将会产生1108万吨肉类消费量缺口，即使全球猪肉可供贸易量都进口到中国，也无法满足国内猪肉供给缺口。而这部分猪肉供给缺口将分摊其他肉类，包括禽肉、牛羊肉以及人造肉。

新华网曾在报道中引用多位科研工作者的观点表示，当前模拟出真肉的口感是比较难的。而新品试用平台极果网在今年5月分别对Omnipork和Beyond Meet进行了测评，其测评结果显示，这两款人造肉产品在形态上都可以以假乱真，但做成汉堡肉饼或者饺子馅之后，实际的味道和口感并不能与真正的肉类相比，会过于松软或者没有嚼劲。

此外，成本高昂也是制约人造肉商业化的重要原因之一。一袋净重230g的Omnipork售价在港币43元，折合每斤售价约为人民币80元。而Beyond Meet 227克的售价更高、为港币79元，意味着买一斤这种人造肉的花费会在人民币150元上下。它们的售价都远超普通猪肉的市场价，中国市场上，即便是猪瘟导致猪价疯涨的时间段，一斤五花猪肉的价格也不超过20元，肉馅更便宜，通常在10元左右。