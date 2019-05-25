华为申请注册“华为鸿蒙”商标 或为操作系统名称

据中国国家知识产权局商标局网站消息，华为已申请注册“华为鸿蒙”商标。业内盛传“鸿蒙”就是华为未来将发布的操作系统的名称。

根据知识产权局商标局网站的介绍，华为于2018年8月24日发出申请，同年9月11日受理通知书发文，今年5月14日注册公告。专用权限期是从2019年5月14日到2029年5月13日。申请人为华为技术有限公司。

据科技媒体36氪报道，使用该商标的商品/服务包括，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、操作系统程序、图形加速器、模拟对话用聊天机器人软件、编译软件等二十多种软硬件商品/服务。

近日，华为消费者业务CEO余承东在知名互联网人方兴东组建的老友群中透露，这是面向下一代技术而设计的操作系统，打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，统一成一个操作系统。

这个操作系统兼容全部安卓应用和所有Web应用。从“鸿蒙”涵盖的商品/服务来看，与余承东的介绍可以互相印证。

余承东表示，华为自研操作系统最快今年秋天，最晚明年春天将可能面市。

5月21日任正非接受国内媒体群访时，被问及“鸿蒙”系统是否在内部小范围使用，任正非未否认“鸿蒙”系统的存在。他说：“我们能做操作系统，但不一定是替代别人的做法，因为我们在人工智能、万物互联中本身也是需要，但是到底哪些用了、哪些没用，我不是很清楚。”

但据英国金融时报报道，华为西欧业务副总裁Tim Watkins表示，华为的操作系统已在中国部分地区测试，预计很快能推出。

值得一提的是，“鸿蒙”也符合华为一贯的命名方式。华为过往产品命名经常取自于神话传说，海思手机芯片系列名为“麒麟”，首款5G商用芯片名为“巴龙”，5G基站核心芯片名为“天罡”。甚至，华为还将紫龙、青鸟、朱雀、腾蛇、白虎等一众瑞兽祥禽也都给注册了。

从命名来看，“鸿蒙”很符合当前国内操作系统的现状。鸿蒙原本是指中国神话传说的远古时代。传说盘古在开天地之前，世界是一团混沌的元气，这种自然的元气叫做鸿蒙，因此把那个时代称作鸿蒙时代。而当前，国内没有自己的PC和手机操作系统，也可以认为处于操作系统的“鸿蒙”阶段。

与此同时，“鸿蒙”二字，也显示了华为的雄心，“鸿蒙”暗含开天辟地之意。现在华为自研操作系统，相当于从零开始，为中国在这个领域打开局面。