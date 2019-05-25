华为副董：美国政府限制华为措施开了危险的先例

在23日至24日举行的德国波茨坦国家网络安全会议上，华为公司副董事长胡厚崑表示，应以合作和理性应对数字安全挑战。

据新华社报道，胡厚崑在会议上发表主旨演讲说，数字科技快速发展带来许多新的安全挑战，没有个人、企业或国家能够单独应对这些挑战，希望所有利益攸关方能够理性、客观、基于事实评估风险，共同应对挑战。

胡厚崑说，技术发展带来挑战的同时，也为诞生应对挑战的安全技术创造了机遇。华为将网络安全置于商业利益之上，这不仅适用于企业内部，也适用于华为整个开放的生态系统。

美国政府近期宣布了针对华为的限制措施。对此，胡厚崑表示，华为受到了毫无依据的指控和非常不公的限制，这给华为在全球的数千家供应商和大量消费者带来了负面影响。这一草率决定影响了全球供应链，扰乱了市场竞争，违背了国际商业价值观，开了危险的先例。

德国波茨坦大学哈索·普拉特纳研究所所长克里斯托弗·迈内尔当天主持会议时表示，网络安全是一项全球议题，面对复杂环境，各方应加强对话，共同寻找解决方案。

迈内尔表示，华为作为一家成功的全球性企业，和哈索·普拉特纳研究所保持着研究和技术方面的交流，在全新、复杂的数字化世界里，各方更应该通过对话增进了解，“冲突没有益处，强迫只会导致反制”。

德国波茨坦国家网络安全会议由波茨坦大学哈索·普拉特纳研究所举办，旨在为政商等界人士建立交流平台，讨论德国及全球网络安全状况，今年是第七届。