有民进党内人士推销“全代会征召” 党务人士：言之过早

民进党总统初选方案本月29日中执会再战，已有人察觉到，不少党内特定人士对外放话，推销“全代会征召”，直指“全代会也是党内民主机制一环”。不过，党务人士认为，现在言之过早，因全代会要另辟战场，战线太长，杀伤力大，不排除有折衷版提案出现。

据中时电子报今天（26日）报道，上周三中执会休息时间，党团总召柯建铭曾拿出折衷版，即台湾总统蔡英文和前行政院长赖清德各退一步，“手机民调比50％，对比民调不放柯文哲”。党秘书长罗文嘉也提“对比民调中，两人跟三人都做”。只是赖拿出新方案，才让柯版收回，罗更连拿出机会都没。党务人士说：“下次中执会也可能有新提案。”

历经上次中执会，党主席卓荣泰中场休息关掉直播，且与中常委陈明文差点杠上后，蔡赖双方关系明显剑拔弩张。究竟29日中执会将出现什么状况难预料。赖清德已表明，即使蔡英文不到场，他会受邀出席，并将再表明初选办法不应一改再改，若再改，社会将对民进党失去信心。

党务人士说，其实双方做出妥协，各退一步，以共识决方式，就不会引起非议。党务人士以上次中执会来看，就是两个方案，一为党中央版，一为24中执委连署的“英派版”，但后者涉修改民调规则。

党务人士表示，若两案都没过，且有人提第三案，就会一并处理。但以目前双方胶着看，三案结果都难预测。

因此，党内开始有人“吹风”，何不全代会解决。据了解，提出这样看法的人，心中所想就是“没收初选”，大家全代会见，且不排除直接“征召”蔡英文。

不过，党务人士说，全代会按理要处理很多案，且是600人大工程；还有种方法就是开临时全代会，但要由中执会提出并裁定。如果临全会与全代会时间近，两者就可能并开。

周三中执会，蔡英文已以国务为由拒绝出席，赖清德则表明出席。不过，双方不断放话，后果就是越闹越僵。是否最终走向全代会解决，党务人士也有些忧心忡忡。