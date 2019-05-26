国安会议秘书长与博尔顿会晤 台美断交后首例

台湾国安会议秘书长李大维本月中旬访问美国，并与美国国家安全顾问博尔顿会晤。台湾外交部昨天（25日）指出，此次会晤创下台美断交后的首例。

据台湾《联合报》报道，外交部指出，为持续深化台美双方的各项交流与合作，李大维于本月13日至21日访问美国，与美国学界及政府官员讨论台美共同的安全挑战。

外交部指出，李大维访问美国期间，会晤来自包括战略暨国际研究中心、布鲁金斯研究院及乔治城大学等智库亚洲议题学者，以及美国国家安全顾问与其他政府官员。访问期间，李大维也与美国政府官员共同会晤与台湾有邦交的政府官员，均重申对自由及开放印太地区的支持与承诺。

关于台美国安高层互动，据指出，在台美1979年断交后，1996年3月台湾首次民选总统投票前，中国大陆当局在台海附近导弹演习，时任台湾国会秘书长丁懋时与时任白宫副国家安全顾问柏格（Samuel Berger）在纽约会面，商讨如何化解台海危机，最后美国派出“独立号”和“尼米兹号”两艘航空母舰前往台湾东部与菲律宾海域。这场历史性的“丁柏会”，开启了双方国安高层会商的制度性沟通管道，也建立大约半年一会的定期机制，陈水扁、马英九政府并维持相同作法。不过，过去由台湾国安会秘书长与白宫“副国家安全顾问”会商，这次李大维与波顿会晤，提升为“国家安全顾问”层级，因此被称为台美断交后“双方国安高层首长”首度会晤。

台湾外交部在是宣布“北美事务协调委员会”将更名为“台湾美国事务委员会”的新闻稿中，揭露李大维访美详情。涉外人士指出，李大维也与美官员与友邦帛琉、马绍尔官员见面，这也是首次有台美官员共同与友邦官员见面。

外交部表示，为明确反映台湾处理对美国事务代表机构的工作内涵，经与美国方面充分协调沟通，决定将“北美事务协调委员会”更名为“台湾美国事务委员会”。外交人士指出，这是首次将“台湾”（非台北）放入台湾对美事务机构名称。