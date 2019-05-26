山东货船二氧化碳泄漏事故：10死19伤

中国山东龙眼港一艘货船昨天（25日）发生二氧化碳泄漏事故，目前造成十人死亡，19人受伤。地方当局称货轮三副操作行为有关，涉事人员也被公安拘留。

据威海市政府新闻办公室官方微博今天（26日）发布的通报，昨天下午4时许，福建省海运集团有限公司“金海翔”号货轮在荣成龙眼港维修期间，船载消防系统发生二氧化碳泄漏事故。

事故发生后,威海市委、市政府主要领导第一时间赶赴现场，指挥处置和救援工作。孙春兰副总理、王勇国务委员、应急部黄明书记分别作出批示,要求当地做好事故处置和伤员救治工作。山东省委书记刘家义省长龚正、副省长王书坚连续作出批示和指示，具体指导处置和救援工作,副省长刘强和省应急管理厅厅长赵豪志连夜赶到威海,现场指挥调度。山东省卫健委专家组也连夜赶赴现场,同时邀请了国内知名专家来现场指导救治。

目前,死亡人数10人，19人正在医院接受治疗，情况稳定，无生命危险。目前事故现场无次生灾害。威海市已成立了善后工作组,全力做好善后各项工作。山东省政府成立了事故调查组,调查工作已全面展开。

初步查明，事故系“金海翔”号货轮三副的操作行为所致，公安机关已控制相关人员，调查工作仍在进行之中。事故责任查清后,将依法依规严肃追究。福建省海运集团有限公司已派相关负责人前来参与事故处理。