韩支持度下滑郭仅缓步上升 国民党内要角感到担忧

原被视为超强棒的高雄市长韩国瑜，表态参选后却因争议不断，支持度下滑。鸿海董事长郭台铭，支持度却仅缓步上升。国民党内要角担心，若韩国瑜支持趋势持续往下，郭台铭在初选民调前却无法超越，国民党总统大选堪虑。

据台湾《联合报》今天（26日）报道，党务人士表示，选举过程各候选人支持走势本来就难以预测，最正确的民调是在投票那一刻，初选民调或许有盲点，但它原本的功能就在于提供公平机制决定提名人选，之后党提名人能否胜选，重点在于党在提名人选后能否尽快团结支持。

有熟悉选举的党务人士则分析，韩国瑜之前民调原本就在高点，现在下修合理，但之前几次民调中韩的支持度波动还在一定区间，是否真的大幅下滑还要再一些时间观察。但该人士也同意，若确定韩支持度程向下趋势，“机头要拉上来就不容易”。

知情人士透露，4月底吴（指党主席吴敦义）韩会后，韩国瑜在确认初选最后要以全民调决胜负时，也曾私下跟党内人士表示，他有参选总统的打算，但若正式初选民调郭台铭能突破三成支持度，他也不是非选不可，会务实看待初选结果。

国民党5月中通过总统初选特别办法后，韩国瑜表态参选意愿，但相关争议却接连爆发，除人事任用、答询态度、媒体专访爆粗口外，与故交黄光芹之间的口角、高雄县前县长杨秋兴的质疑，都让韩支持度遭打击，近来各家媒体民调均呈现下滑趋势。

党内要角近日分析总统初选时表示，目前韩国瑜支持度往下修正，民调第二的郭台铭支持度提升又不明显，若两人支持度黄金交叉在初选民调前无法发生，获党提名的韩恐如2016年选举陷内外压力，提名后一路溃败，甚至拖累立委选情，“赢局博到输”。

不过，党务人士质疑，“难道提名民调最高人选就稳赢？”韩国瑜去年高雄市长选战民调一开始也输民进党候选人陈其迈一大截，若只看提名民调韩早打包；即使现在韩支持度往下走，但到7月正式初选民调还有一段时间，也可能再变化。

但党务人士同意，不管是韩国瑜或郭台铭都有优缺点，选战过程候选人最重要的是要思考、解决自己的问题。

有挺吴派中常委则认为，民调跟股市一样都是有涨有跌，每个事件都会有影响。姚说，郭台铭与韩国瑜目前民调还有一点距离，接下来要看韩的续航力与郭的爆发力，选举要到最后才知胜负。中常委曾文培则说，相信韩的民调仍会维持一定优势。