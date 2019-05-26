南阳高新区：水氢发动机汽车定型量产还需改进完善

中国河南南阳高新区管委会今天（26日）就南阳高新区与青年汽车项目合作相关情况进行了说明，并指出“水氢发动机汽车”定型量产还需要进一步改进完善。

据中国《人民日报》报道，管委会解释，南阳“水氢发动机汽车”技术由湖北工业大学与青年汽车自2006年6月起联合研发，项目名称为“车载水解制氢用铝合金制备的关键技术基础研究”，由湖北工业大学董仕节教授为首的团队研发，2010 年被科技部“973计划”批准立项，其基本技术原理是“铝合金粉末+催化剂+水”反应制氢，目前已取得相关专利。今年5月22日，青年汽车在南阳研发基地试制了第一台样车，定型量产还需要进一步改进完善。

管委会说，2017年6月以来，经过多轮洽谈和实地考察，南阳高新区认为青年汽车具备客车、卡车、轿车整车生产资质，又拥有氢燃料电池及氢能源汽车研发能力和应用技术，与其合作推进氢能源汽车项目，符合国家产业政策，也与南阳发展整车生产的目标一致；青年汽车看中南阳在区位、市场、营商环境和汽车零部件产业配套等方面的综合优势，双方于2018年12月28日签订了合作协议，拟在南阳高新区建设氢能源汽车产业园，计划生产氢能源乘用车、商用车以及氢燃料发动机。社会各界关注的“车载水解即时制氢氢能源汽车”，属于青年汽车的技术储备项目，由企业自主研发，技术成熟后将在南阳批量化生产。

管委会也指出，为务实推进项目建设，双方合作分两步走：第一步，青年汽车租赁厂房建设南阳研发基地，进行氢能源公交车、物流车和车载水解即时制氢氢能源汽车等样车的试制。第二步，在此基础上，启动南阳氢能源汽车产业园项目建设。社会各界关注的40亿元投资就用于该产业园建设，由高新区投资有限公司拟通过市场化方式进行融资，目前项目尚未立项、没有实质性启动，不存在40亿元投资问题。下一步，将继续本着积极审慎的态度，对该项目做进一步可行性研究，严控风险，确保在资金投入方面不出问题。