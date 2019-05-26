李克强赴潍坊济南考察：中国有巨大市场潜力

中国总理李克强前天（24日）起前往山东两个城市潍坊、济南进行两天考察时说，中国有巨大市场潜力，要靠科技创新、靠自己努力和广泛合作稳健扎实往前走，最终会赢得消费者和市场。

据新华社报道，李克强十分关心今年更大规模减税降费中制造业企业受益情况。李克强指出，中国经济保持平稳运行，当前应对复杂形势、顶住新的下行压力。

李克强说，中国政府会完善政策，鼓励企业增加研发投入，促进提高中国整体创新水平。他也呼吁大家要为企业特别是小微、民营企业竭诚服务，促进他们在齐鲁大地、中国大地郁郁葱葱蓬勃发展。

全文如下：

5月24日至25日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山东省委书记刘家义、省长龚正陪同下，在潍坊、济南考察。

李克强十分关心今年更大规模减税降费中制造业企业受益情况。在潍柴集团，他详细询问企业税费减免的实际数额，企业介绍从各项减税降费政策中都获得了明显实惠，有更多资金用于扩大生产、加强研发和职工培训。李克强说，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济保持平稳运行，当前应对复杂形势、顶住新的下行压力，减税降费是关键之举，从长远看也能增强发展后劲、培育税源，必须确保落实到位，持续发挥政策效应。他仔细听取企业产品创新情况介绍，和中外研发人员交流，并与企业海外研发中心视频连线，勉励企业更大力度开展国际创新合作，让潍柴动力、让中国装备的动力奔腾不息。李克强叮嘱员工们践行工匠精神，大家一起努力打造面向世界、竞争力强、屹立不倒的质量、品牌和信誉，提升中国制造水平。

歌尔公司是从事智能产品等研发制造的民营企业。负责人告诉总理，今年预计减税降费1亿多元（人民币，1993万新元），随着公司发展明年享受政策红利会更多。李克强走进车间和产品展示中心，了解企业研发制造的新产品性能、与国际先进水平对比等情况，对企业注重研发创新、积极开拓国内外市场表示赞许。他说，中国有巨大市场潜力，要靠科技创新、靠自己努力和广泛合作稳健扎实往前走，最终会赢得消费者和市场。政府也会完善政策，鼓励企业增加研发投入，促进提高中国整体创新水平。

李克强来到齐鲁银行，考察缓解小微企业融资难融资贵情况。他与来办事的企业客户交谈，询问贷款综合成本多高、经营压力是否加大等。大家反映，目前贷款贵问题有缓解，银行创新服务也使获得贷款更方便。李克强说，小微企业量大面广，对经济发展、就业扩大和民生改善至关重要，是中小银行的衣食父母。要健全贷款考核激励和尽职免责机制，鼓励运用大数据等手段，创新金融产品和模式，为依法纳税、信用良好、有前景的企业发展提供优质便捷金融支持。古诗说：“齐鲁青未了”，大家要为企业特别是小微、民营企业竭诚服务，促进他们在齐鲁大地、中国大地郁郁葱葱蓬勃发展。

考察途中，李克强临时停车走进一家水果店，询问水果涨价情况和原因，他叮嘱随行的地方和部门负责同志说，现在市场供求总体平衡，要关注部分关系群众日常生活的产品价格变动情况，采取适当措施，保障供应充裕、价格合理。

李克强听取了山东建设新旧动能转换综合试验区情况汇报，充分肯定山东经济社会发展取得的成绩，希望坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化改革开放，顶住下行压力、奋发进取，在支撑中国经济平稳运行、推动高质量发展中继续发挥重要作用。

肖捷陪同考察。