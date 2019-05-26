王瑞杰：希望中美打造“合竞”关系

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰指出，中美两国在维持全球和平与稳定或应对全球问题时都扮演举足轻重的角色，希望两国能打造合作与竞争共存的“合竞”（coopetition）关系。

在华访问的王瑞杰今早（26日）访问中国浦东干部学院并以华语发表演讲。他在谈到善于国际合作的治国原则时指出，没有一个国家拥有一切所需资源和技能，开放的国际合作能够互利共赢。

王瑞杰也说，国际竞争在一定程度上无法避免，因为各国都努力保障自身利益，设法让自己的人民过上更好的生活。

他说：“良性的竞争可以激发创新，促成我们共同进步，但是恶性竞争可能会演变成冲突，甚至产生敌对心态。”

中美贸易摩擦近期升温引发国际社会担忧。王瑞杰表示，希望中美两国能打造“合竞”关系，也就是“合作与竞争共存”，两国在竞争的同时，也能携手展开互惠互利的合作。

在题为“变革时代的治国理念”的演讲中，王瑞杰也阐述全球正在发生的三大结构性变化，包括对全球化的支持减弱、科技迅速发展和人口老龄化。

他指出，上述结构性变化将给世界带来深远影响，一个现象是国与国之间的不平等虽然减少，但国内人与人之间的不平等却加剧，因此各国都要重视这个问题，避免社会分化。

面对各种挑战，王瑞杰认为，变革时代的治国核心理念是“以人为本”，这需要领导人重视社会的共同价值观，并且以身作则，发扬共同价值观。

他并指出，在以人为本的基础上，政府可通过三大原则治理国家，包括敢于创新求变、勇于长期规划，以及善于国际合作。

约150多名中国干部出席今早的交流活动。王瑞杰已结束上海行程，今午续程广州。

（记者是《联合早报》上海特派员）