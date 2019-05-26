台汉光演习明天起举行 首度验证修订后东部海空域固安计划

台湾“汉光35号”演习实兵操演从明天（27日）起举行，各作战区以五天四夜连续不间断的方式进行联合作战攻防对抗演练。其中，本月29日在东部外海举行的“海空联合对抗操演”，将首度验证刚修订完成的东部海空域“固安”作战计划。

据台湾《苹果日报》报道，在看不见的“网络”战争中，台湾军方也首次验证“资讯作战中心”的实际效能，并由资讯作战中心整合情报、网络、电子、谋略、欺敌、舆论、心理、保防、特种作战及战略沟通等功能。除了在网络战中发挥欺敌、扰敌、惑敌的战力，也将确保台湾军官兵在心理上不被敌人所蒙骗，并达到策应军事作战目标。

此外，为提高台湾民众的空防意识，今年的“军民联合防空（万安42号）演习”也会自27日至30日之间，区分北、中、南、东部、澎湖、金门、马祖等七个地区实施。采有预告、分区同时段方式，于下午1时30分至2时止，实施30分钟防情传递、警报发放、人车疏散避难、交通管制及战灾抢救演练。台湾的国防部并首次验证全台的“空中威胁告警系统”，以手机简讯方式告知民众有中国大陆导弹威胁。

报道也称，国防部为让民众了解台湾军方战训任务，特别在28日公开彰化战备跑道起降实兵演练，及30日屏东满丰射击场联合反登陆作战实弹演习，并邀请总统蔡英文亲临视导。