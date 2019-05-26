中国工信部副部长：美国系列举措粗暴干涉国际集成电路产业秩序

中国工信部副部长王志军就美国对华新一轮加征关税答记者问时指责，近期美国一系列举措，粗暴干涉国际集成电路产业正常秩序。

综合21世纪经济报道和新华社昨天（25日）报道，王志军说，对美约2000亿美元（2750亿新元）出口商品占2018年中国对美出口额的41.8%，但只占对外总出口额的8%，目前看，关税影响总体上是可控的。

他说，在受到约2000亿美元加征关税影响的企业中，外资企业数量约占50%，其中很多外资企业是美国企业。

当前，确实有一些企业从中国搬迁或转移到其他地区，但应当看到，中国已形成较为完备的基础设施、配套产业体系，营商环境不断优化，新技术新业务应用活跃，消费市场正在升级，前景广阔，依然是全球最具吸引力的投资目的地。

集成电路方面，他介绍，自2012年以来，中国集成电路产业以年均20%以上的速度快速增长，2018年全行业销售额6532亿元，技术水平也不断提高。当然，与国际先进水平相比，中国集成电路的总体设计、制造、检测及相关设备、原材料生产还有相当的差距。

王志军强调，集成电路产业是高度国际化的产业，没有哪个国家能够独立发展集成电路产业。近期美国一系列举措，粗暴干涉国际集成电路产业正常秩序，打乱了正常的国际分工体系，降低了资源配置效率和产业发展速度，破坏了世界集成电路产业平稳发展。这些举措是对其标榜为市场经济体制的极大讽刺。

他敦促美方，停止以安全风险为由对中国企业进行的无理打压，还中国企业在世界包括美国在内开展正常的投资、经营等活动公平、公正的环境。

他指出，此次中美经贸摩擦使大家更清醒认识到，必须持之以恒解决中国关键核心技术“卡脖子”问题。