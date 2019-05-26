华为：产品和服务不受个别外部组织及其行为的影响

针对有个别行业组织暂停华为的会员资格，26日，华为发布声明称，华为现在和未来提供的产品和服务，不会受个别违背透明、公开、公正、无歧视原则的组织和其行为的影响。

据澎湃新闻报道，华为在声明中强调，华为也将在遵守适用的法律法规基础上，一如既往地积极参与到相关标准与产业组织中，通过不懈贡献，与客户和伙伴一起，构建良性健康、公平开放、可持续发展的产业生态。

日前有媒体报道称，制定无线技术标准的Wi-Fi联盟和制定SD存储卡标准的SD协会均将华为移出了会员名单。另外，JEDEC（固态技术协会）称华为已自愿撤回其在该组织的会员资格。

华为在声明中称：标准是ICT信息与通信行业科学技术发展和生产力进步所依赖的重要手段, 开放统一的标准促进产业链的协同合作，帮助为客户和消费者提供更高性价比更优质的产品与服务。基于标准的ICT技术蓬勃发展，大大推动了信息社会的发展。这些成就，离不开众多标准组织、开源社区和产业联盟等开放产业组织的贡献和共同努力。

华为称，标准组织、开源社区、产业联盟之所以能发挥如此巨大的作用，根本原因在于其所有活动都遵循透明、公开、公平、无歧视等原则，并符合反垄断法的要求。只有当各组织真正贯彻并切实维护好这项基本原则，开放给所有愿意参与到其中的任何人或单位，才能让产业链各环节通力协作，促进产业生态的良性发展。

华为称，标准和产业组织，应该秉持公开、开放的原则，不应该限制、暂停或者终止任何遵守该组织章程的会员参与公开组织活动的权利，更不能因为任何国家、组织或个人的政治行为而阻碍全球产业界在公开标准中的合作与贡献；否则将破坏标准与产业组织自身透明、公开、公平、无歧视的原则，动摇组织的生存基础，影响组织目标的达成，甚至给组织自身及其成员带来涉嫌违反反垄断法的风险，也会造成标准的碎片化，无法构建全球信息与通信行业统一的开放标准，加大产业链各环节的成本和风险。

根据华为年报披露的数据显示：华为在标准组织、产业联盟、开源社区等各类产业组织中做出了积极贡献。华为加入了400多个标准组织、产业联盟、开源社区，担任超过400个重要职位。2018年，华为提交标准提案超过5,000篇，累计提交近60,000篇。