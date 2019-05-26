湖南“芙蓉学者”计划修订版：特聘教授奖金翻倍至20万人民币

中国湖南省教育厅本月21日在官网上发布了经修改后、奖励“芙蓉学者”的人才计划通知，奖励措施包括特聘教授每人每年奖金将翻倍，至20万元人民币（3.9万新元）。

据中国澎湃新闻今天（26日）报道，通知指出，湖南本科院校“芙蓉学者奖励计划”岗位设置要以一流学科和高水平创新平台、人才培养平台为依托，以国家重大科研和工程项目为支撑，以特色优势学科和新兴交叉学科为重点，促进一流大学、一流学科和一流本科教育建设。

通知提到，奖励计划每两年开展一次遴选聘任工作。2019年，湖南全省普通高等学校计划招聘芙蓉学者特聘教授50名、讲座教授30名、青年学者100名。其中，特聘教授、青年学者招聘计划面向全省普通高校，讲座教授招聘计划面向省属普通高校。根据教育人才分类评价改革的要求，部属本科高校、省属本科高校、高职高专院校招聘计划分类单列，其中特聘教授招聘计划三类院校分别招聘10人、30人、10人，青年学者招聘计划三类院校分别招聘20人、60 人、20人，讲座教授招聘计划省属本科高校招聘20人、高职高专院校招聘10人。

早在2001年，湖南省委省政府就决定在湖南省高校实施“芙蓉学者计划”，建立特聘教授岗位制度。在高校的重点科研领域、重点学科发展方向、重点科技创新平台或科研基地设置30个芙蓉学者特聘教授岗位，面向海内外遴选中青年杰出人才。

不过，相比较之前的计划实施办法，修订版除了人数方面明显增长，在待遇方面也有了大幅度的提升，其中特聘教授每人每年奖金从人民币10万元直接升至20万元，求贤若渴的恳切态度可见一斑。

修订版还提出，各高校要为受聘专家提供良好的工作和生活条件，要从科研条件、科研项目、人员聘用等方面给予重点支持；要关心受聘专家身心健康，定期组织体检，为他们提供良好的医疗保健服务；要积极宣传表彰爱国报国、为党和人民教育事业做出突出贡献的受聘专家。