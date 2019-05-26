《人民日报》发文：搞科技霸权就是阻碍发展进步

中国官媒《人民日报》今天（26日）再次就中美贸易课题发文，称搞科技霸权就是阻碍发展进步，拒绝竞争必将失败。

文章指责美国一些政客逆时代潮流而动，祭出科技霸权主义大旗，企图以拒绝竞争的种种蛮横之举挤压国际合作空间，打压其他国家发展壮大的合理权益。

文章也奉劝美国政客：“想用强权独霸阻遏中国科技进步的强劲势头，想用围追堵截打压中国发展壮大的正当权利，注定是枉费心机”。

全文如下：

“一个事业若对社会有益，就应当任其自由，广其竞争，竞争愈自由、愈普遍，那事业就愈有利于社会。”在经济全球化深入发展的今天，亚当·斯密这句话依然具有启发意义。

令世人惊诧的是，美国一些政客竟然逆时代潮流而动，祭出科技霸权主义大旗，企图以拒绝竞争的种种蛮横之举挤压国际合作空间，打压其他国家发展壮大的合理权益。

一段时间以来，美国政府滥用国家力量，频频向靠艰辛努力走到世界前列的华为等中国高科技企业开火。在没有任何事实根据和确凿证据的情况下，以所谓的“窃取机密”、威胁“国家安全”等莫须有的罪名为借口，禁止华为参与美国的电信设备，尤其是5G设备网络的建设；随后，又以一纸行政禁令将华为及其附属公司列入出口管制“实体名单”，操控多家美国公司“断供”华为……以“有罪推定”肆意抹黑，动用国家力量刻意打压，甚至要求相关企业“组团”围堵遏制，这样的行径，何其无理，又何其霸道！

作为世界上的科技强国和经济大国，美方本应该明白科技发展的规律、懂得市场竞争的好处。然而，一些美国政客刻意忽视常识，频频人为干涉正常的科技合作和市场竞争。如果实在找不到理由，就拿“国家安全”说事。人们不禁好奇，如果动不动就能威胁美国“国家安全”，那这个头号科技强国也未免太脆弱了。明眼人一看就知，美方之所以以“国家安全”为由打压中国企业，无非是要遏制中国科技发展势头，为美国企业在全球抢夺5G技术等高科技领域市场、维持在国际产业分工中的垄断地位赢得空间和时间。这样的图谋，暴露的正是美国那种“只许自己发展、不许他人进步”的霸权心态；这样的行为，折射的正是美国一直以来“一家独大、赢者通吃”的专横霸道。

中国有句老话，叫“自胜者强”。面对竞争，最好的做法从来不是抹黑打压对手，而是提升自身实力。想要保持科技领先，美国本应下大力气升级本国企业技术、增强自身竞争力，而以白宫前首席战略顾问班农、美参院少数党领袖舒默为代表的一些人却大放厥词，极力渲染“中国给美国带来了‘最大的生存危险’”“中国想取代美国的科技主导地位并且一直在偷窃”，并声称“5G竞赛是一场美国必须赢的比赛”。其实，用卑劣手段打压竞争对手、人为阻隔互利双赢的合作，非但不会助推美国信息技术进步，反而只会迫使美国企业使用落后却昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家。用非正常手段为本国发展立起一把临时的“保护伞”，是不能将“假威风”变成“真本事”的。

有哲学家将“高尚的竞争”喻为“一切卓越才能的源泉”。市场经济的基本特征就是竞争。一个公平的良性竞争环境，可以不断激发市场主体的活力，促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，推动经济高质量发展。20世纪初，美国福特和通用公司正是在你追我赶的良性竞争中，双双成就了各自的品牌，做大做强了美国的汽车产业。

一个张口闭口标榜“自由竞争”“市场经济”的美国，自己却无法理性对待竞争，无视国际贸易规则，动辄挥舞贸易保护主义大棒，打压他国科技企业，此等言行不一，又如何取信于国际社会？！

美国拒绝竞争就是阻碍发展进步，“围堵”对手保证不了自身的领先地位，不正当手段绝非是美国立于不败之地的“王牌”。热衷于搞科技霸权的那些美国政客应该想想，为什么纵使美国一些政客使出浑身解数阻挠中国企业参与全球竞争，美国硅谷各大公司依然抢在禁令生效前全功率给中国企业发货？为什么美国编造各种理由，一再蓄意抹黑华为公司，世界各国依然继续选择与华为合作？原因无他，就在于合作是共赢的事业，能够做大各方利益的蛋糕。拒绝竞争，只会冲击全球供应链并给世界经济平添不必要的风险。

几十年前，中国在被西方封锁的艰难条件下，依然造出了“两弹一星”。今天，中国科技创新发展的步伐更不会因美国一些政客的鼓噪和干扰就停下来。奉劝那些美国政客一句：想用强权独霸阻遏中国科技进步的强劲势头，想用围追堵截打压中国发展壮大的正当权利，注定是枉费心机！时代潮流不可阻挡。美国不可能靠雕虫小技、旁门左道保持领先地位。