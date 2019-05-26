匿名谎报市委违规提拔问题干部 山西孝义市官员被撤职

中国山西省孝义市一名地方官员被发现以匿名举报方式，谎报市委违规提拔有问题干部，结果被撤职。

据中国澎湃新闻今天（26日）报道，吕梁市纪委监委查处了孝义市能源局原副局长宋长宏以匿名方式举报“孝义市委违规提拔有问题干部”案件，并在全市进行通报，充分释放了向诬告陷害者亮剑、为干事创业者撑腰的强烈信号。

通报指出，2019年3月5日，孝义市委召开常委会研究机构改革中干部使用问题，会上拟调整部分干部，包括孝义市政府原副秘书长王某某拟任孝义市能源局局长。3月6日至9日，时任孝义市原煤炭工业局副局长（主持工作）宋长宏编写虚假举报内容、歪曲事实，指使与其有业务往来的吕梁市煤炭瓦斯监控系统校验中心主任吴小明，采取购买新手机、冒用他人手机卡的方式向省市纪检监察机关、组织部门以及吕梁市委、孝义市委多位领导发信息，编造谣言、匿名举报孝义市委的干部任用工作。与此同时，宋长宏指使孝义市德顺煤矿合同制职工冯某通过异地邮寄信件的方式向省纪委、吕梁市纪委匿名举报。经查证，孝义市委严格按照规定程序研究干部任免事宜，拟任命王某某担任孝义市能源局局长，属于正常职务调整，不存在违规提拔问题。宋长宏捏造事实匿名举报，属于诬告行为。

通报指出，宋长宏身为领导干部，政治意识和政治规矩淡薄，为达到个人目的，精心设计、谋划组织，捏造事实、匿名诬告孝义市委干部任用工作，企图干扰机构改革的正常推进，损害组织声誉，抹黑组织形象，影响他人声誉，挫伤他人工作积极性，损害风清气正干事氛围和良好政治生态。经吕梁市纪委监委会议研究，决定给予宋长宏（民主促进会成员）政务撤职处分，吴小明党内严重警告处分，并免去其吕梁市煤炭瓦斯监控系统校验中心主任职务。

通报要求，全市各级党组织和领导干部要引以为戒、以案为镜，举一反三、汲取教训。要严守政治纪律和政治规矩。全市各级党组织和党员领导干部要引以为戒，自觉遵守政治纪律和政治规矩，牢记“五个必须”、严防“七个有之”，不断增强“四个意识”，明底线、知敬畏，坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，做到对党忠诚老实。同时，要树立大局意识服从组织安排。各级领导干部要进一步增强大局意识，自觉服从服务机构改革，正确对待自身荣辱得失和职务进退留转，讲政治、顾大局，相信组织、坚决服从组织安排，做经得起考验的政治上的明白人。

通报要求，要加强思想教育增强道德修养。全市各级党组织要坚决扛起管党治党的主体责任，把思想政治教育贯穿领导班子和干部队伍建设始终，结合在全党即将开展的“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步教育引导广大干部加强道德修养，树立正确的世界观、人生观、价值观，切实解决好权力观、地位观和利益观的问题。各级党员领导干部要自觉规范言行，坚决抵制不正之风，筑牢思想、纪律防线和道德底线，始终保持头脑清醒、警钟长鸣。

通报也要求，要旗帜鲜明为干事者撑腰鼓劲。全市各级党组织要认真贯彻落实中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和省市关于激励干部担当作为干事创业、支持干部改革创新合理容错的精神要求，把严管和厚爱、激励和约束结合起来,加强对党员干部的教育监督管理,旗帜鲜明为敢于担当的干部担当,为敢于负责的干部负责,激发干部干事创业的积极性、主动性和创造性。全市各级纪检监察机关要进一步提高政治站位,严格用纪律尺子衡量党员干部行为,以“零容忍”态度严肃查处和惩治诬告行为，做到发现一起、查处一起、通报一起、绝不姑息;对受到不实举报影响的干部，要及时澄清正名,让他们放下包袱、轻装上阵，努力营造干事创业的良好氛围。