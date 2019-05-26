领导干部退休15年后投案自首 中共浙江省委巡视办：还是头一次碰到

中央纪委国家监委网站今天（26日）刊发文章指出，在浙江，巡视的震慑效应正越来越大。一个典型的事例就是，前不久，在省委巡视组完成对绍兴市的巡视后，绍兴市政协原副主席陈建设就主动向省纪委省监委投案自首。中共浙江省委巡视办相关人员表示，领导干部退休15年后投案自首的，还是头一次碰到。

据中国澎湃新闻报道，今年2月16日，浙江省纪委监委的消息称，绍兴市政协原副主席陈建设涉嫌严重违纪违法，主动投案自首，目前正在接受纪律审查和监察调查。

5月7日，浙江省纪委省监委网站在陈建设被开除党籍的通报中指出，经查，陈建设毫无党性原则，毫无廉洁意识，利用手中权力为自己提前退休“铺路架桥”，与私营企业主合股违规经商办企业，违规兼职取酬；利用职务便利为私营企业主谋取利益，非法收受巨额财物。

澎湃新闻此前报道指出，2003年5月，当时50岁的陈建设在担任绍兴市副市长近5年后转任绍兴市政协党组副书记、副主席，后于2004年7月卸任，两个月后，身为厅级干部的他在51岁时便提前退休。

不过，退休后的陈建设并没有闲着，而是搭上了私营企业主违规挣钱。公开报道显示，2008年5月，陈建设曾以“绍兴北辰置业有限公司总经理”的身份公开亮相。而据国家企业信用信息公示系统信息显示，绍兴北辰置业有限公司成立于2007年1月22日，注册资本500万人民币（99万新元），经营范围为房地产开发经营、销售，在2019年2月陈建设被查的通报发布时，该公司总经理仍显示为陈建设。

此外，陈建设还曾有一重身份为浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理。国家企业信用信息公示系统显示，浙江永建置业集团有限公司注册资本为6000万元人民币，于2003年4月18日成立，其登记机关为绍兴市越城区市场监督管理局，经营范围为房地产开发（凭资质证书经营）。目前，该公司的法定代表人名叫洪彪，但陈建设仍位列自然人股东中，实缴出资额达1050万元。值得一提的是，浙江永建置业集团有限公司为绍兴北辰置业有限公司股东之一。

此外，陈建设还曾为杭州越建投资有限公司法定代表人。国家企业信用信息公示系统显示，杭州越建投资有限公司注册资本为500万元人民币，其经营范围包括实业投资；服务：投资管理（除证券、期货），经济信息咨询（除中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。2018年6月，该公司法定代表人由陈建设变更为侯玉璐。

浙江省纪委、浙江省监察委员会5月7日的通报还介绍，陈建设严重违反党的廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。陈建设主动投案、如实交代、配合审查调查、退出全部违纪违法所得。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中共浙江省委批准，中共浙江省纪委、浙江省监察委员会决定给予陈建设开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇；收缴陈建设违纪违法所得；将陈建设涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

5月17日，最高人民检察院网站消息称，浙江省绍兴市政协原党组副书记、副主席陈建设（副厅级）涉嫌受贿一案，由浙江省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，浙江省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对陈建设作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。