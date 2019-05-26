福建升降舞台发生坍塌事故 13岁孩童死亡

中国福建省漳州一个儿童舞蹈海选活动现场昨天（25日）发生升降舞台坍塌事故，造成一名13岁儿童死亡。

据中国《新京报》引述漳州市招商局经济开发区官网和漳州开发区宣传部的消息称，事故发生在昨晚，漳州开发区金水仙大剧院舞台中央的升降小舞台发生坍塌。

漳州开发区有关领导在第一时间赶赴现场处置，组织救治伤员。不幸的是，一名13岁参赛儿童经抢救无效，停止呼吸。其他受伤人员正在救治中。

伤者人数方面，《新京报》报道为15人，中新网的消息则是14人。

涉事企业、演出活动主办方的相关负责人已被警方控制。