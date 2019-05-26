湖北工业大学谈“水氢车”事件：车辆只需加水即可行驶纯属误解

为中国青年汽车的“水氢车”提供核心制氢技术的湖北工业大学今天（26日）指出，车辆只需加水即可行驶纯属误解。

据中国红星新闻报道，校方出具的技术说明称，网上说的“南阳神车”使用的关键制氢技术的确是由该校提供支持。前两年，通过科技成果转化的途径，团队与青年汽车集团签订合作协议，在大规模制氢及车载铝合金水解制氢新能源的运行控制等技术上开展攻关合作。

技术说明显示，湖北工业大学提供的技术与网传所谓的“水氢发动机”并不是一回事，青年汽车只是使用了大学原副校长董仕节的团队授权的制氢材料和相关技术，而其他的车用技术及装备来自于青年汽车。制氢技术是新能源汽车动力的关键之一，由团队提供技术支持，其他相关动力技术青年汽车已通过其他途径在整合研发之中。

说明指出，团队的核心技术在于研发了一种高效低成本的铝合金水解制氢材料，该材料在自主研发的制氢装置里和水发生化学反应后产生氢气，可实现低成本即时制氢。

“简单来说，我们的技术创新点在于制氢材料和制氢装置。”董仕节在接受媒体采访时说，水只是一个必备的反应物，核心技术是制氢材料、装备和控制系统。

技术说明称，车辆只需加水即可行驶纯属误解，目前董仕节团队开发的高效低成本的铝合金水解制氢材料，已获得授权专利10项，是一项实实在在的科技创新，美国等国家也有类似技术，但我们的技术在制氢速度、效率等工业化制备应用上已处于世界先进水平。

据公开报道，有专家对“水解制氢”技术不予充分肯定：从技术角度来讲，在特定的装置中，通过水和特殊材料反应获得大量的氢气来驱动汽车具有可行性，但需要解决铝钝化、产物和铝粉分离等技术问题。

另有专家表示，从经济性来看，市场上铝的价格已经超过10元每公斤，按照九公斤铝制取一公斤氢气计算，则生产一公斤氢气的材料成本在63元至90元，尚未考虑将块状铝制成铝粉的费用和能耗。因此，这种制氢路线并不符合节能和环保的要求。

说明称，董仕节研究团队已经就成本和环保的问题进行了考虑：制氢后的水解产物偏铝酸可以直接作为阻燃材料使用，高品质的偏铝酸可以用于电池隔膜产业，偏铝酸还可以进一步加工成微纳米级氧化铝。制氢后的水解产物都有较高的利用和经济价值，通过新能源汽车的使用回收后，可解决成本和环保的问题。

目前，氢燃料电池技术面临的两个重大技术问题：车载储氢技术、加氢站基础设施建设，在这两个重大技术问题没有有效解决之前，车载水解制氢氢能源汽车集制氢、运氢和储氢于一体的技术不失为一种可行的中间解决方案，当然未来最佳方案是车载储氢技术达到工业应用水平。

技术说明指出，董仕节团队已实现了廉价可控的生产方式，随时制备，随时使用，不需要存储和运输的环节：即在新能源汽车上安装一个制氢装置，循环更换装置里的反应材料即可，需要多少氢气就制多少氢气用多少氢气，可以解决目前使用高压储运氢的过程中，存在氢气泄漏、爆炸的危险。

有人质疑，目前提取氢的技术并不具备大范围可推广性。技术说明称，其团队的技术已经解决了材料、控制等氢气制备等关键环节，青年汽车开发出了可以运行的装置。

董仕节说：“目前在制氢反应物的更换及后续制氢的稳定性还待进一步研究，如果这些技术难题解决了，相关技术就可完全成熟，在新能源汽车上的大规模应用车载制氢技术就指日可待了。”