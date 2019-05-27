南阳高新区：双方初步认为青年汽车无形价值达到40亿元

据中国央视财经报道，近日河南“水氢汽车”成为舆论焦点。目前，咨询评估公司还没有评估“水氢”汽车项目。根据双方的出资协议，“水氢”汽车等项目一旦评估，河南省南阳市高新区投资公司将按照51：49的比例，从市场上融资、投入到南阳洛特斯新能源汽车有限公司，最多将投资40亿元。

作为股东之一的南阳市高新区投资公司既然早已发现风险，却为何依然执着地选择合作呢？在南阳洛特斯公司组建时的出资协议上，记者发现，河南省南阳市高新区主任杨新亚，同时也是南阳市高新区投资公司的法人代表。

记者了解到，南阳市高新区和青年汽车2018年12月28日签订了合作协议，拟在南阳高新区建设氢能源汽车产业园，计划生产氢能源乘用车、商用车以及氢燃料发动机。杨新亚介绍，双方合作分两步走：目前，青年汽车租赁厂房建设南阳研发基地，进行氢能源公交车、物流车和车载水解即时制氢氢能源汽车等样车的试制。将来，在此基础上，将启动南阳氢能源汽车产业园项目建设，社会各界关注的40亿元投资就用于该产业园建设，由高新区投资有限公司拟通过市场化方式进行融资。

根据杨新亚的说法，此前经过初步估算，出资双方认为青年汽车的品牌、资质、技术团队具备达到40亿元的无形价值。而社会各界关注的“车载水解即时制氢氢能源汽车”，属于青年汽车的技术储备项目，技术成熟后将在南阳批量化生产，也属于青年汽车对应的40亿元无形资产中。

昨天下午，河南省南阳市高新区表示，将更审慎对该项目做进一步可行性研究，严控风险，确保在资金投入方面不出问题。

