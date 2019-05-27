李克强：中国经济平稳运行态势还不稳固 要确保更大规模减税降费落实到位

中国总理李克强表示，今年以来，中国经济发展面临的形势复杂严峻，虽然一季度开局良好，但经济平稳运行态势还不稳固，特别是面临不断增多的外部不确定因素和挑战。要确保更大规模减税降费落实到位、激发市场主体活力，关系经济社会大局。

据路透社报道，中国政府网援引他在山东济南主持召开部分地方减税降费工作座谈会上的讲话称，中国经济韧性很强，宏观调控仍有政策工具运用空间。当前要把已明确的更大规模减税降费政策实施好，下一步对制造业增值税留抵退税还要放宽条件、优化流程，并研究完善对企业研发创新的支持政策。

李克强说：“亿万市场主体是稳就业的‘顶梁柱’、是增长的‘发动机’，以政府过紧日子确保减税降费到位。”

他指出，要算好当前账和长远账。减税降费虽然减少眼前财政收入，但会增强企业投资与发展的信心和动力，带动扩大就业，最终实现经济持续增长、税源不断扩大。必须上下同心把这件大事办成办好，确保所有行业税负只减不增，尤其是要确保农资价格稳定。

要算好中央账和地方账。为减税降费，中央财政做了充分准备，通过增加特定金融机构和央企利润上缴、加大对地方转移支付等多种措施，可以平衡全国收支大账。

从地方看，也有条件克服困难，实现减税降费落地和财政收支平衡。各地要深挖潜力，通过盘活财政存量资金和政府存量资产、增加地方国企利润上缴等，做大可用财力“蛋糕”，支持减税降费，决不能搞变通靠增加企业负担来缓解财政收支压力。

对实施中少数地方遇到的特殊困难，中央财政会统筹给予帮助。必须强调，各级政府过紧日子决不能说说而已，要在行政开支上打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，切实保障好“保工资、保运转、保基本民生”等支出，不该支出的钱一分也不能花，把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。