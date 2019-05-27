江苏医院69名血透患者感染丙肝 院长被免职

据财新网昨天（26日）晚报道，江苏省盐城市东台市人民医院血液透析病人爆发院内丙肝感染。感染者是在4、5月间陆续被发现的，几十名接受血液净化技术的患者被先后检测出感染丙肝病毒，具体感染原因尚在调查中。目前，感染者的治疗费用由医院承担，但血透室依旧正常开展工作。

《中国新闻周刊》向东台市卫健委核实此事时，对方在电话里表示，“这个事情我们不便回答，我跟相关科室联系一下再说吧。”据东台市人民医院内部工作人员透露，该院前段时间确实发生了血液透析病人感染丙肝事故。目前，该院官网的“医院领导”一栏已经找不到院长殷卫国的条目。

“东台发布”微信公号今天（27日）发布了东台市人民政府新闻办公室的声明，确认感染的病人有69例，主因是院内感染管理制度落实不到位。以下是声明全文：

关于东台人民医院院内感染事件调查处置情况的通报

5月13日，东台市卫健委接到市人民医院报告，该院血液净化中心血透患者中新发生丙肝抗体阳性，疑似发生院内感染。东台市卫健委立即组织力量，开展现场调查处置工作，并逐级上报相关情况。国家、省、盐城市卫健委第一时间组织专家组到现场指导调查处理工作。经对所有血透患者的筛查检测，共诊断确认丙肝病毒感染69例。专家组调查认定，此次事件是一起因医院院内感染管理制度落实不到位等原因造成的院内感染事件。

事件发生后，东台市迅速成立事件调查处置工作组，组织各方力量，全力做好医疗救治、事件调查、责任认定等工作,并严格按照专家组确定的治疗方案，对所有丙肝病毒感染者进行药物及相关辅助治疗，目前所有患者病情稳定。

根据国家、省、盐城市卫健委要求，东台市正在全市范围内组织开展院感风险专项检查，进一步规范诊疗行为，并责令东台市人民医院根据专家组意见，针对存在问题，迅速落实整改方案，限期整改到位。同时对相关责任人进行了严肃问责处理，给予东台市人民医院党委书记、院长和分管副院长免职处理，给予其他相关责任人严肃处理。

东台市人民政府新闻办公室