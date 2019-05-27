河北阜平回应“拆除毛主席像”：模型损裂移送修改

据河北保定阜平县委宣传部官方微信昨天（26日）消息， 针对“花山村拆除毛主席雕像”网络舆情，阜平县委、县政府高度重视，立即成立了由县委主要领导任组长、相关部门主要负责人为成员的专项工作领导小组，对事件迅速进行调查处理。

小组发布的初步调查结果如下：

花山村位于阜平县城南庄镇西四公里处。1948年春，毛主席率中共中央机关从延安移驻城南庄，5月18日转移到花山村开展工作，与群众结下深厚感情。

经查，2017年11月，花山村美丽乡村建设期间，鉴于群众对毛主席的深厚感情，拟在村口设立大理石材质的毛主席雕像。为察看实际艺术效果，同时广泛征求意见，美丽乡村设计单位在村口先期设立了玻璃钢材质的毛主席雕像模型。

一年多来，由于材质原因，毛主席雕像模型出现褪色和部分损裂现象。根据设计制作单位意见，花山村支部决定将雕像模型先行移存。5月3日，毛主席雕像模型移存时，出于安全考虑，将其临时靠放在一处房屋的山墙边，准备将模型返厂，对设计方案进行修改完善。后因材质较轻，又遇大风，出现了雕像模型倒地的情况。5月23日，毛主席雕像模型移送回设计制作单位。

目前，调查组正在进一步调查处理。处理结果将及时向社会公布。