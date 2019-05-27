微软续谷歌后停收华为新订单 但忧封杀反损美国利益

继科技巨擘谷歌后，微软（Microsoft）旗下的电脑作业系统龙头Windows也宣布暂停华为新订单。不过，近日微软、谷歌母公司Alphabet及通用电气等科技公司亦分别向美国商务部表示，担心封杀华为后，反令美国在国际研究合作上被孤立，损害美国利益。韩媒则认为，封杀华为将有利于三星重振智能手机市场份额。

综合《南华早报》与《星岛日报》的报道，微软近期也效仿谷歌，停止接受华为的新订单，以及从网络商店移除华为的笔记本电脑MateBook X Pro。现有笔记本电脑Windows操作系统可以正常运营，但未来更新可能难以实现。微软的服务团队也已经撤出了位于深圳的华为总部。

不过，彭博社报道指，微软、谷歌母公司Alphabet及通用电气等科技公司对禁令颇有微词。微软的函件中指出，禁令可能将让美国无法融入国际研究合作，因而损害美国国家利益。通用电气也对美国商务部致函，反对出口禁令太宽泛，比如禁令中的医疗成像技术，既会用于扫描疾病，也用于儿童玩具设备。

彭博社引述分析称，因美国华为禁令的负面影响，苹果手机未来一年在中国内地的销量可能下跌3%至5%。若中国对苹果手机也发出禁令，苹果可能损失3分之1营收。

此外，无线网路认证组织Wi-Fi联盟（Wi-Fi Alliance）和制订SD记忆卡标准的SD协会（The SD Association）已分别暂时禁止华为参与组织活动，以及撤销华为的会员资格。华为今日发声明回应指，华为现在和未来提供的产品和服务，不会受个别违背透明、公开、公正、无歧视原则的组织影响，将在遵守法律法规的基础上，一如既往积极参与相关标准与产业组织，构建良性健康、公平开放、可持续发展的产业生态。

有外媒报道，蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）可能是下一家对华为采取行动的组织，如果没有蓝牙技术联盟的授权，将不可使用蓝牙技术制造商品。