证监会调查员遭暴力抗法 深大通董事长引咎辞职

因围攻证监会稽查人员，深大通董事长袁娜引咎辞职，相关三名涉事人员被辞退。此前一天，深大通还在其官网发布了一封署名为实际控制人姜剑的致歉信。

据新华社报道，信中，姜剑表示，对公司相关人员在证监会稽查人员执法过程中出现的恶劣行为致以最诚挚的歉意。昨天下午，深大通发布公告称，经过董事会专项会议研究，公司董事长引咎辞职；立刻辞退相关三名涉事人员。

5月22日下午，证监会稽查总队一行四人到深大通办公所在地送达深大通及实际控制人姜剑的调查通知书，在稽查人员亮明身份并表明来意之后，调查通知书被拒收，证监会稽查人员还受到了人身和言语上的攻击。

据央视财经报道，当日一名自称司机的男子辱骂调查人员，还有一名男子和多名女子在旁推搡、抓挠、言语辱骂调查人员，并多次抢夺摔砸执法记录仪。直到报警后警察到场才避免事态恶化，但仍有一名女性稽查人员被送往医院处理伤口。

公告中称，5月26日，公司董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会专项会议通知。当日下午3点30分第九届董事会专项会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

根据公告，专项会议针对深大通相关人员拒绝、阻碍证监会稽查总队工作人员依法履职的行为作出深刻反思与检讨。

深大通在公告中表示，公司全体董监高将带头集体学习相关证券法律法规，切实提高法治意识，谨记和坚持“四个敬畏”的要求，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，坚守四条底线，坚决杜绝类似行为再次发生。

5月23日晚间，深交所谴责深大通及相关人员在证监会依法履行职责过程中未予配合的行为。根据深大通的公告，因公司及实际控制人在证监会依法履行职责过程中未予配合，涉嫌违反相关证券法律、法规，证监会决定对公司及实际控制人立案调查。

事件发生后，深圳市委市政府高度重视，当地公安机关迅速出警，依法对三名涉案人员妨害公务的行为进行调查。目前两名肇事者已被行政拘留，一人行政警告。

5月25日，深圳证监局决定对深大通采取出具警示函的行政监管措施。