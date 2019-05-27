中国4月工业利润同比再度负增长

继3月短暂大幅跳增之后，中国4月工业企业利润同比再度负增长，这和4月增值税率下调导致工业产品需求提前释放、以及去年同期基数较高有直接关系。国家统计局称，从平均增速看，3、4两月利润平均增长5.0%。

据路透社报道，1-4月整体来看，钢铁、石油加工、石油开采、化工等主要行业利润有所好转，近七成行业利润同比增加。与此同时，4月末工业企业资产负债率则继续下降。

中国国家统计局周一公布，4月份全国规模以上工业企业实现利润总额5,153.9亿元人民币，同比下降3.7%，3月为同比增长13.9%。1-4月累计实现利润18,129.4亿元，同比下降3.4%，降幅略大于1-3月的下降3.3%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹在对数据进行解读时表示，“由于4月1日起实施增值税税率下调，导致4月份部分工业产品需求在3月份提前释放，加之同期基数较高，4月份规模以上工业企业利润同比下降3.7%，与3月份相比波动较大。”

她指出，1-4月私营企业利润保持增长，同比增长4.1%；国有控股企业利润同比下降9.7%，降幅较1-3月收窄3.7个百分点。

1-4月份，在41个工业大类行业中，27个行业利润同比增加，占66%。新增利润最多的行业主要是：烟草制品业，利润同比增长29.4%；酒、饮料和精制茶制造业，增长18.1%；电气机械和器材制造业，增长14.5%。

同期，石油开采行业利润同比增长19.7%，增速比1-3月份加快9.4个百分点；钢铁、石油加工、化工行业利润同比分别下降28.1%、50.2%和16.0%，降幅比1-3月份分别收窄16.4、4.3和1.8个百分点。

与此同时，资产负债率下降。4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为58.4%，降低1.1个百分点。私营企业资产负债率4月末为58.2%，同比则上升2.5个百分点。